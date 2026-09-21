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Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την εφεύρεση του πρώτου φορτηγού από τον Gottlieb Daimler, η Daimler Truck επιλέγει την έκθεση IAA Transportation 2026 για να παρουσιάσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία των επαγγελματικών μεταφορών. Η εταιρεία εμφανίζεται με ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα φορτηγά, αποδοτικότερους κινητήρες diesel, προηγμένα συστήματα ασφάλειας, ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η ηλεκτροκίνηση. Η Mercedes-Benz Trucks κατείχε το πρώτο εξάμηνο του 2026 περίπου το 38% της ευρωπαϊκής αγοράς βαρέων και μεσαίων φορτηγών μηδενικών τοπικών εκπομπών CO₂. Το eActros 600, με αυτονομία έως 560 χιλιόμετρα στην αποδοτικότερη διαμόρφωσή του, έχει ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας από πελάτες μετά την εμπορική του παρουσίαση στα τέλη του 2024.

Στο Ανόβερο κάνει επίσης το ντεμπούτο του το νέο eActros Lowliner, που απευθύνεται στις μεταφορές μεγάλου όγκου. Διατίθεται με δύο ή τρία πακέτα μπαταριών LFP χωρητικότητας 207 kWh το καθένα, ενώ το eActros 600 Lowliner προσφέρει αυτονομία περίπου 500 χιλιομέτρων με πλήρες φορτίο. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνεχή ισχύ 400 kW και μέγιστη 600 kW. Μελλοντικά θα υποστηρίζεται και φόρτιση MCS, με χρόνο φόρτισης κάτω από 30 λεπτά. Εξίσου σημαντικός παραμένει ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής μηδενικών εκπομπών, το υδρογόνο. Το NextGenH2 Truck χρησιμοποιεί υγρό υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου, εξασφαλίζοντας αυτονομία σημαντικά μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων και σύντομους χρόνους ανεφοδιασμού. Από τα τέλη του 2026 προγραμματίζεται η ένταξη περίπου 100 οχημάτων σε πραγματικές μεταφορικές δραστηριότητες στη Γερμανία.

Παράλληλα, η Daimler Truck υπογραμμίζει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο. Το νέο Powerliner συνδυάζει κινητήρα, κιβώτιο και άξονα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, προσφέροντας έως 4% χαμηλότερη κατανάλωση. Οι νέοι κινητήρες OM 470 και OM 471 θα περάσουν στα Actros και Arocs από τον Απρίλιο του 2027. Η εικόνα συμπληρώνεται από νέα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, διευρυμένες υπηρεσίες Fleetboard και την ανάπτυξη αυτόνομων φορτηγών μέσω της Torc, με τις πρώτες εμπορικές εφαρμογές να προγραμματίζονται από το 2027.

Η Daimler Truck χρησιμοποιεί την επέτειο για να δείξει ότι η επόμενη εποχή των μεταφορών θα στηριχθεί σε περισσότερες από μία τεχνολογίες, με ηλεκτρισμό, υδρογόνο, αποδοτικότερους συμβατικούς κινητήρες, ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση να εξελίσσονται παράλληλα