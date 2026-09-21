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Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επεσήμανε ακόμη ότι παρά το ότι υπάρχει ένα κλίμα, πολύ δε περισσότερο στην Κύπρο, ότι δεν θα υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό, ο ίδιος δεν αποκλείει να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών.

Μιλώντας σε συνάντηση, το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου, με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι πάντα με ιδιαίτερη χαρά που σας συναντώ, γνωρίζω τους πλείστους από εσάς από το 1993, πέρασαν 33 χρόνια από όταν πρωτοήρθα στη Νέα Υόρκη.

Αυτή είναι μια γεμάτη εβδομάδα, με το Κυπριακό να κυριαρχεί των συναντήσεων και παρά το ότι υπάρχει ένα κλίμα πολύ περισσότερο στην Κύπρο ότι δεν θα υπάρχουν εξελίξεις, δεν αποκλείω να υπάρξουν εξελίξεις και μάλιστα σημαντικές μάλιστα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Θα τα ξαναπούμε σε πιο διευρυμένο κύκλο την Παρασκευή το βράδυ όταν θα κάνουμε και ένα απολογισμό της εβδομάδας.

Από κει και πέρα, θέλω να μιλήσουμε για αρκετά θέματα τα οποία αυτά τα τρεισήμισι χρόνια – και χαίρομαι πραγματικά διότι υπάρχουν αποτελέσματα για την εξωτερική μας πολιτική-και μετά από πολλά χρόνια, η Κύπρος έγινε γνωστή ξανά στις ΗΠΑ για θετικούς λόγους, με τις πρωτοβουλίες μας στην περιοχή, και με μια πολύ επιτυχημένη Προεδρία (του Συμβούλιο της ΕΕ). Χαίρομαι γιατί η οικονομία μας για πρώτη φορά από το 2011 είναι στην κατηγορία Α, αναβαθμίστηκε την Παρασκευή το βράδυ και από τους Standard and Poor’s.

Σε μια περίοδο με δύο πολέμους, η κυπριακή οικονομία αναπτύσσεται, παραλάβαμε ένα δημόσιο χρέος περίπου στο 80% του ΑΕΠ, σήμερα είναι στο 48% του ΑΕΠ με καθοδική τάσ, θα μειώσουμε και άλλο το δημόσιο χρέος, έχουμε δημόσια πλεονάσματα. Σε ό,τι αφορά την ανεργία, είμαστε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης από το 2008, η ανεργία είναι περίπου στο 3,6-3,7% και συνεχίζουμε.

Και χαίρομαι γιατί μια μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και που έφερε αποτελέσματα και με τη δική σας συμβολή ήταν να έχουμε μια σημαντική αύξηση αμερικανικών επενδύσεων στην Κύπρο. Θυμάστε ότι πέρσι είχα επισκεφθεί τρεις Πολιτείες, έχουμε αποτελέσματα ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας. Θα είμαι πίσω στις ΗΠΑ, στο τέλος Νοεμβρίου, θα συμμετάσχω σε συνέδριο της Financial Times, εδώ στη Νέα Υόρκη, για την Κύπρο. Θα κάνουμε για πρώτη φορά μια εκστρατεία στη Νέα Υόρκη για να φέρουμε πίσω στην Κύπρο κυπριακό ταλέντο. Η εκστρατεία μας για το brain gain φέρνει αποτελέσματα. Κάποτε έφευγαν από την Κύπρο για να έρθουν να εργαστούν στις ΗΠΑ, σήμερα θέλουμε να φέρουμε πίσω κόσμο στην Κύπρο.

Πέραν της Νέας Υόρκης, θα επισκεφθώ το Οχάιο, τη Βοστώνη και τη Φλόριντα για επαφές με εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε και κάποιες σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς.

Η οικονομία μα πάει καλά. Ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας. Την περασμένη Τετάρτη, εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του 2027 με τη σημαντικότατη, την πιο μεγάλη αύξηση, να πηγαίνει στον τομέα της Άμυνας. Το ότι πάει καλά η οικονομία, μας επιτρέπει να επενδύουμε περισσότερο στην άμυνα της χώρας, να επενδύουμε στην παιδεία, στην υγεία, έχουμε αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε προκλήσεις– θυμάμαι το 2023 όταν ανέλαβα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύπρου ήταν το μεταναστευτικό, σήμερα είμαστε μια χώρα υπόδειγμα στο μεταναστευτικό με μείωση των αφίξεων πέραν του 90% και αύξηση των επιστροφών από τη χώρα μας πέραν του 85%.

Αναφορικά με τις σχέσεις της Κύπρου με τις ΗΠΑ, πρόσφατα δέχθηκα τον νέο Αμερικανό Πρέσβη. Για πρώτη φορά έχουμε έναν πολιτικό διορισμό στην Κύπρο, ένα Πρέσβη με προσωπικές σχέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θεωρώ και από τη συζήτηση που είχαμε αλλά και από κάποιες ενέργειες που είδαμε αμέσως μετά που ανέλαβε ότι υπάρχει προοπτική να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας. Θα σας ενημερώσω έτσι ώστε να ταυτίσουμε τις κινήσεις μας. Εξάλλου, εσείς ήσασταν οι πρώτοι που ξεκινήσατε αυτή την ενίσχυση, εσείς ήσασταν οι πρώτοι που πιστεύατε σε αυτή την ενίσχυση και χαίρομαι γιατί τόσα χρόνια μετά το έχουμε πετύχει».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι πάντα ο Πρόεδρος είναι πιστός στο ραντεβού του με την ομογένεια, σημειώνοντας πως τα θέματα συζήτησης απόψε θα είναι το Κυπριακό που απασχολεί ιδιαίτερα τους ομογενείς, οι σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ και πώς η ομογένεια μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με τα μέλη της ομογένειας και απάντησε σε ερωτήσεις τους.