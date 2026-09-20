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Κορυφαία διπλωματική στιγμή αποτελεί η εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, στη Νέα Υόρκη, ο Εκπρόσωπος, αναφερόμενος στις επαφές που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται με την ευκαιρία της 81ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, είπε ότι «η εβδομάδα υψηλού επιπέδου των ΗΕ αποτελεί την κορυφαία διπλωματική στιγμή της χρονιάς, βεβαίως βρισκόμαστε εδώ με επίκεντρο το Κυπριακό και τις προσπάθειες που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταβάλλει για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Φέτος, η 81η Γενική Συνέλευση των ΗΕ έχει ως θέμα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, αλλά και την προάσπιση και προώθηση της πολυμέρειας, ζητήματα και αρχές που η Κυπριακή Δημοκρατία προασπίζεται, υπερασπίζεται και προωθεί, διεκδικεί εδώ και 52 χρόνια.

Σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, είναι η επέτειος που το 1960 η Κυπριακή Δημοκρατία ως επίσημο μέλος των ΗΕ έχει εισαχθεί σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, της οικογένειας των ΗΕ που επιχειρούν να στείλουν τα μηνύματα τους μέσα από την προάσπιση και την προώθηση του διεθνούς δικαίου.

Ασφαλώς η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ των ΗΕ είναι μια κομβική συνάντηση, πέραν των πολλών διμερών επαφών που θα έχει στο πλαίσιο αυτής της βδομάδας, με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, με θεσμικούς συνεργάτες και με κορυφαίους ενεργειακούς κολοσσούς.

Η συνάντηση με τον ΓΓ είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου, θα προηγηθεί η συνάντηση του Προέδρου με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Ολγκίν. Προσερχόμαστε μετά από μια περίοδο τακτικών επαφών και συναντήσεων και όπως έχει ήδη καταστήσει γνωστό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσέρχεται με ιδέες, με προτάσεις και εισηγήσεις, τόσο ως προς το ζήτημα των ΜΟΕ όσο και ως προς τη μεθοδολογία αλλά και την ουσία του Κυπριακού.

Ο στόχος μας παραμένει αμετακίνητος: πώς μπορούμε να συμβάλουμε, στον βαθμό των δικών μας δυνατοτήτων, ώστε να καταστεί εφικτή η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης, με τον στόχο που έχει θέσει ο ΓΓ των ΗΕ. Μια πετυχημένη διευρυμένη συνάντηση που θα αποτελέσει ουσιαστικό εφαλτήριο προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί.

Πέραν τούτου, κορυφαία διπλωματική στιγμή είναι η μέρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, όπου ενώπιον της διεθνούς κοινότητας θα στείλουμε τα δικά μας μηνύματα για την αυτονόητη προσπάθεια μας η Κύπρος να καταστεί ένα κανονικό, σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και στρατούς κατοχής, μια Κύπρος η οποία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα συνεχίσει να αποδεικνύει τη μεγάλη της σημασία και αξία».

Ερωτηθείς αν έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης είτε με τον ΓΓ των ΗΕ είτε με την κα Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον το ενδεχόμενο μιας κοινής συνάντησης είτε με τον ΓΓ των ΗΕ είτε με την προσωπική του απεσταλμένη. Ασφαλώς, ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι κάτι που εμείς βλέπουμε και το προσεγγίζουμε θετικά, ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει πει ότι εάν το πρόγραμμα του ΓΓ των ΗΕ το επιτρέπει, μετά ασφαλώς από την εβδομάδα υψηλού επιπέδου, εξετάζουμε το ενδεχόμενο και της παράτασης της παραμονής μας στη Νέα Υόρκη ακριβώς για να καταστεί εφικτή αυτή η συνάντηση. Η κα Ολγκίν έρχεται στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη Τρίτη, τη μέρα που θα έχει τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη».

Ερωτηθείς πότε θα έχει συνάντηση η κα Ολγκίν με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Εκπρόσωπος είπε ότι από την ενημέρωση που έχει «θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη, την επομένη της συνάντησης της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε ότι για το ενδεχόμενο τριμερούς, «θα αναμένουμε να ακούσουμε από την ίδια και πολύ περισσότερης βαρύτητας θα είναι και η συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ όπου θα γίνει από κοινού μια αποτίμηση, μια αξιολόγηση των μέχρι σήμερα βημάτων που έχουν γίνει, αλλά, πολύ πιο σημαντικό, για τα βήματα που μπορούν να γίνουν το επόμενο διάστημα».

Σε ερώτηση αν έχει ετοιμαστεί το έγγραφο των συγκλίσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό είναι κάτι για το οποίο και εμείς αναμένουμε να ενημερωθούμε από την κα Ολγκίν. Είναι γνωστό ότι έχει ξεκινήσει η καταγραφή από τα ΗΕ, αναμέναμε αυτή την ενημέρωση κατά την επίσκεψη που θα έκανε η κα Ολγκίν στην Κύπρο, που ήταν προγραμματισμένη εντός Σεπτεμβρίου αλλά αναβλήθηκε για προσωπικούς της λόγους. Είναι κάτι που θα βρίσκεται στο πλαίσιο της συζήτησης της ερχόμενης Τρίτης μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κας Ολγκίν».