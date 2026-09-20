Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Υπάρχει πιο όμορφη εικόνα από μία γάτα που ξαπλώνει νωχελικά και απολαμβάνει τον ύπνο της;

Σίγουρα έχετε αφιερώσει λίγα λεπτά για να παρατηρήσετε τη γάτα σας την ώρα που κοιμάται. Και σίγουρα την έχετε δει να κάνει κάποιες μικρές κινήσεις με όλο της το σώμα – ξεκάθαρο σημάδι πως κάτι βλέπει εκείνη την ώρα στον ύπνο της.

Ή μήπως όχι;

Ονειρεύονται οι γάτες;

Φυσικά και ονειρεύονται, όπως τα περισσότερα θηλαστικά. Είναι μία φυσική διεργασία που βοηθάει τον εγκέφαλο να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες και τα γεγονότα της ημέρας που πέρασε.

Τα όνειρα εμφανίζονται κυρίως κατά τη φάση του REM (Rapid Eye Movement) ύπνου, όπου ο εγκέφαλος δείχνει δραστηριότητα όμοια με εκείνη που έχει, όταν ο οργανισμός είναι ξύπνιος.

Αν και φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το τι βλέπει μία γάτα στον ύπνο της, πιθανότατα ο εγκέφαλός της ξαναζεί τις δραστηριότητες της ημέρας, εμπεδώνει τις αναμνήσεις και επεξεργάζεται διάφορες εμπειρίες. Τα όνειρα συμβάλλουν στην εδραίωση της μάθησης, στη διατήρηση αναμνήσεων, αλλά βοηθούν και τη γάτα σας να φτιάχνει δικά της σενάρια – όπου σίγουρα καταφέρνει να πιάνει πάντα το θήραμά της.

Ποια είναι τα σημάδια ότι οι γάτες ονειρεύονται

Αρκεί να παρατηρήσετε προσεκτικά τη γάτα σας όταν κοιμάται. Οι κινήσεις της σίγουρα θα σας δώσουν σημάδια πως εκείνη την ώρα κάτι ονειρεύεται. Με τον καιρό πιθανότατα να μπορείτε ακόμα και να μαντέψετε τι είναι αυτό που βλέπει.

Τι κινήσεις θα δείτε:

Συσπάσεις, ειδικά σε πατούσες και μουστάκια

Κινήσεις ολόκληρου του σώματος

Κινήσεις σαν να τρέχει

Γουργουρητό

Υπόκωφο νιαούρισμα

Διάφορες κινήσεις προσώπου

Τι βλέπουν οι γάτες στα όνειρά τους

Μήπως βλέπουν παντού ποντίκια; Μήπως βλέπουν τους κηδεμόνες τους; Ή μήπως τη γάτα του γείτονα;

Δεν υπάρχει ακριβής απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αλλά παρατηρώντας τα αγαπημένα μας κατοικίδια και λαμβάνοντας υπόψη τι γνωρίζουμε ότι βλέπουν άλλα ζώα, μπορούμε να κάνουμε κάποιες εικασίες.

1. Βλέπουν πώς πέρασαν την ημέρα τους

Τα περισσότερα θηλαστικά χρησιμοποιούν τα όνειρα για να επεξεργαστούν τα γεγονότα που βίωσαν, άρα κάτι αντίστοιχο πρέπει να συμβαίνει και με τις γάτες. Ό,τι κίνησε την περιέργεια της γάτας σας μέσα στην ημέρα πιθανότατα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και στα όνειρά της το βράδυ. Αντίστοιχες θα είναι και οι κινήσεις και οι ήχοι που θα κάνει μέσα στον ύπνο της.

2. Βλέπουν τους κηδεμόνες τους

Οι γάτες δένονται πολύ και βαθιά με τους ανθρώπους τους. Είναι πολύ πιθανό στον ύπνο τους να βλέπουν πως τις παίρνουν αγκαλιά, τις ταΐζουν και τους μιλάνε γλυκά.

Ένα απαλό γουργουρητό και ένας αναστεναγμός μπορεί να είναι ενδείξεις ότι εκείνη τη στιγμή βλέπουν μία γλυκιά ανάμνηση με κάποιον που εμπιστεύονται.

3. Βλέπουν τις αγαπημένες τους δραστηριότητες

Είναι πολύ πιθανό οι γάτες να βλέπουν επίσης στον ύπνο τους αυτά που αγαπούν περισσότερο να κάνουν, όπως: κυνήγι, φαγητό και διασκεδαστικά παιχνίδια.

Αν μέσα στην ημέρα δίνετε στη γάτα σας πολλές αφορμές για να περνάει καλά, με διασκεδαστικά παιχνίδια, γατόδεντρα και προσωπική ενασχόληση, τότε σίγουρα της δίνετε υλικό για ευχάριστα όνειρα. Θα παρατηρήσετε κινήσεις με τις πατούσες ή ενθουσιώδες κούνημα στα μουστάκια.

4. Βλέπουν το αγαπημένο τους φαγητό

Το φαγητό είναι ένα σημαντικό κίνητρο για τις γάτες και σίγουρα εμφανίζεται συχνά στα όνειρά τους.

Θα παρατηρήσετε μικρές κινήσεις του στόματος ή γλείψιμο την ώρα που κοιμούνται – μία σαφής ένδειξη πως βλέπουν λιχουδιές και μπολάκια γεμάτα με την αγαπημένη τους τροφή.

5. Βλέπουν εφιάλτες

Εννοείται πως υπάρχει πιθανότητα να βλέπουν ακόμα και εφιάλτες, ειδικά αν είχαν κάποια τρομακτική εμπειρία όπως έναν καβγά με άλλη γάτα, ένα παραλίγο χτύπημα από αυτοκίνητο ή μία πτώση από κάπου ψηλά. Μία ένδειξη εφιάλτη μπορεί να είναι κάποια απότομη κίνηση ή ήχοι σαν κλαψούρισμα.

Τι σημαίνουν οι συσπάσεις που κάνουν οι γάτες στον ύπνο τους

Όταν μία γάτα κάνει μικρές συσπάσεις την ώρα που κοιμάται, είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάτι ονειρεύεται. Οι γάτες σωματοποιούν ένα μέρος του ονείρου τους, είτε βλέπουν ότι κυνηγούν μία άλλη γάτα, παραμονεύουν ένα πουλί ή παίζουν με τον αγαπημένο τους κηδεμόνα.

Όσο το μυαλό ξαναζεί αυτές τις δραστηριότητες, οι γάτες κινούνται σαν να τις ξαναζούν και εκείνες μαζί – αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτές τις συσπάσεις, τις κινήσεις τρεξίματος αλλά και κάποιους ήχους όπως γουργουρητά και νιαουρίσματα.

Με λίγα λόγια, οι συσπάσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι ένα σημάδι πως η γάτα σας βλέπει ένα πολύ ζωντανό όνειρο.

Και κάτι που σίγουρα δεν ξέρατε

Κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το γεγονός πως τα ζώα πιθανότατα ονειρεύονται με περισσότερες αισθήσεις απ’ ό,τι εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, η όσφρηση είναι πολύ σημαντική τόσο για τις γάτες όσο και για τους σκύλους, κι έτσι τα όνειρά τους ενδέχεται να εστιάζουν περισσότερο στις μυρωδιές από τα δικά μας.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Πως σκύλοι και γάτες μπορεί να ονειρεύονται οσμές.

Την επόμενη φορά που η γάτα σας θα κάνει μικρές χαριτωμένες κινήσεις ενώ κοιμάται, παρατηρήστε την καλά. Ίσως καταφέρετε να μαντέψετε ακόμα και το τι βλέπει εκείνη την ώρα στον ύπνο της.

topetmou.gr