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Η υιοθεσία ενός σκύλου μπορεί να αλλάξει όμορφα την καθημερινότητα μιας οικογένειας, για τον ίδιο όμως τον σκύλο σηματοδοτεί συχνά μια περίοδο έντονης προσαρμογής, καθώς καλείται να αφήσει πίσω ένα γνώριμο περιβάλλον και να εξοικειωθεί με μια εντελώς νέα ζωή.

Από τη στιγμή που αφήνει το καταφύγιο, την προσωρινή φιλοξενία ή ένα προηγούμενο σπίτι και περνά στην οικογένειά του, καλείται να προσαρμοστεί σε έναν εντελώς καινούργιο κόσμο.

Νέοι άνθρωποι, διαφορετικές μυρωδιές, άγνωστοι ήχοι, καινούργιοι χώροι, διαφορετικές συνήθειες και ένα πρόγραμμα που δεν γνωρίζει ακόμη. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο για να γίνουν οικεία.

Γι’ αυτό, αν ο νέος σας σκύλος τις πρώτες ημέρες φαίνεται φοβισμένος, αποστασιοποιημένος ή ακόμη και διαφορετικός από αυτόν που γνωρίσατε στο καταφύγιο, μην ανησυχήσετε αμέσως. Η προσαρμογή δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.

Οι 3 πρώτες ημέρες

Οι πρώτες τρεις ημέρες είναι συχνά οι πιο απαιτητικές. Ο σκύλος μπορεί να είναι ιδιαίτερα αγχωμένος και να μην ξέρει πώς να αντιδράσει στο νέο του περιβάλλον.

Μπορεί να κοιμάται περισσότερο από το συνηθισμένο, να κρύβεται, να αποφεύγει την επαφή ή να δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον για φαγητό και παιχνίδι. Κάποιοι σκύλοι, αντίθετα, μπορεί να εμφανίσουν έντονη κινητικότητα, να περιφέρονται συνεχώς ή να δυσκολεύονται να χαλαρώσουν.

Αυτές οι συμπεριφορές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ο σκύλος είναι “δύσκολος” ή ότι δεν σας συμπαθεί. Πολύ συχνά αποτελούν φυσιολογικές αντιδράσεις στο στρες μιας μεγάλης αλλαγής.

Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να του δώσετε χώρο και χρόνο

Αποφύγετε τις πολλές επισκέψεις, τις πολυάριθμες βόλτες σε άγνωστα μέρη και τις συνεχείς νέες εμπειρίες. Δημιουργήστε ένα ήσυχο σημείο στο σπίτι όπου θα μπορεί να αποσύρεται όταν το χρειάζεται και προσπαθήστε να κρατήσετε μια απλή, προβλέψιμη καθημερινότητα.

Η σταθερότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όσο περισσότερο καταλαβαίνει τι πρόκειται να συμβεί μέσα στην ημέρα, τόσο πιο εύκολο γίνεται για εκείνον να αισθανθεί ασφαλής.

Οι 3 πρώτες εβδομάδες

Μετά τις πρώτες ημέρες, πολλά σκυλιά αρχίζουν σταδιακά να χαλαρώνουν. Μαθαίνουν πού βρίσκεται το φαγητό τους, πού κοιμούνται, πότε βγαίνουν βόλτα και ποιοι είναι οι άνθρωποι που αποτελούν πλέον την καθημερινότητά τους.

Σε αυτή τη φάση μπορεί να παρατηρήσετε κάτι ενδιαφέρον: ο σκύλος αρχίζει να δείχνει περισσότερο τον πραγματικό του χαρακτήρα.

Ένας σκύλος που αρχικά ήταν πολύ ήσυχος μπορεί ξαφνικά να γίνει παιχνιδιάρης. Ένας άλλος μπορεί να αρχίσει να δοκιμάζει όρια, να ζητά περισσότερη προσοχή ή να εμφανίζει συμπεριφορές που δεν είχατε δει τις πρώτες ημέρες. Αυτό συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι αισθάνεται αρκετά ασφαλής ώστε να εκφραστεί.

Τότε είναι ένα καλό διάστημα για να αρχίσετε σταδιακά την εκπαίδευση, να δημιουργήσετε θετικές συνήθειες και να ενισχύσετε τη σχέση σας μέσα από παιχνίδι, ήρεμες βόλτες και κοινές δραστηριότητες.

Η εκπαίδευση δεν χρειάζεται να είναι αυστηρή και έντονη. Μικρές, σύντομες και θετικές ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν τον σκύλο να καταλάβει τι περιμένετε από εκείνον, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ σας.

Οι 3 πρώτοι μήνες

Γύρω στους τρεις μήνες, ένας σκύλος που έχει προσαρμοστεί καλά μπορεί να αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται πραγματικά στο σπίτι του. Γνωρίζει πλέον την καθημερινή του ρουτίνα, έχει δημιουργήσει δεσμό με την οικογένεια και έχει καταλάβει ότι οι βασικές του ανάγκες καλύπτονται με σταθερότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη διάθεση για εξερεύνηση.

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε, εφόσον ο σκύλος ανταποκρίνεται καλά και ο κτηνίατρος το επιτρέπει, να διευρύνετε σταδιακά τις εμπειρίες του. Νέες διαδρομές, διαφορετικά περιβάλλοντα, βόλτες με το αυτοκίνητο ή ελεγχόμενες επαφές με άλλους ανθρώπους και σκύλους μπορούν να γίνουν μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Το σημαντικό είναι να προχωράτε με τον ρυθμό του σκύλου και όχι με βάση ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

Γιατί ο κανόνας 3-3-3 δεν είναι ίδιος για όλους

Ο λεγόμενος κανόνας 3-3-3 χρησιμοποιείται συχνά ως ένας απλός τρόπος για να περιγράψουμε την προσαρμογή ενός σκύλου μετά την υιοθεσία:

3 ημέρες: αποσυμπίεση και προσαρμογή στο νέο περιβάλλον.

3 εβδομάδες: αρχίζει να κατανοεί τη ρουτίνα και να εμφανίζει περισσότερο την προσωπικότητά του.

3 μήνες: αισθάνεται συνήθως μεγαλύτερη ασφάλεια και αρχίζει να θεωρεί το σπίτι πραγματικά δικό του.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για κανόνα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε σκύλος με ακρίβεια.

Ένας κοινωνικός με αυτοπεποίθηση σκύλος μπορεί να αισθανθεί άνετα μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Ένας πιο φοβισμένος σκύλος, ένας σκύλος που έχει περάσει δύσκολες εμπειρίες ή ένας σκύλος που έχει ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε καταφύγιο μπορεί να χρειαστεί πολλούς μήνες για να αποκτήσει πραγματική σιγουριά.

Η προσαρμογή μπορεί επίσης να μην είναι σταθερή. Μπορεί για παράδειγμα ένας σκύλος να δείχνει μεγάλη πρόοδο για αρκετές εβδομάδες και στη συνέχεια να παρουσιάσει ξανά άγχος μπροστά σε μια καινούργια κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υιοθεσία δεν πηγαίνει καλά. Σημαίνει ότι ο σκύλος συνεχίζει να μαθαίνει.

Η υπομονή είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορείτε να του προσφέρετε

Όταν υιοθετούμε έναν σκύλο, είναι φυσικό να ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε αμέσως έναν ισχυρό δεσμό μαζί του. Θέλουμε να μας εμπιστευτεί, να παίξει μαζί μας, να ανταποκρίνεται στο όνομά του και να νιώσει γρήγορα σαν μέλος της οικογένειας.

Όμως η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να επιβληθεί. Μερικοί σκύλοι χρειάζονται ημέρες, άλλοι εβδομάδες και άλλοι μήνες μέχρι να αισθανθούν αρκετά ασφαλείς ώστε να δείξουν όλο τους τον εαυτό. Ο ρόλος μας είναι να τους προσφέρουμε ένα σταθερό περιβάλλον, ξεκάθαρα όρια, θετικές εμπειρίες και κυρίως χρόνο.

Μην κρίνετε έναν σκύλο από τη συμπεριφορά του την πρώτη εβδομάδα. Μπορεί να μην έχετε ακόμη γνωρίσει τον πραγματικό του χαρακτήρα.

Η υιοθεσία δεν είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο σκύλος πρέπει απλώς να ταιριάξει στη δική μας ζωή. Είναι μια σχέση που χτίζεται σταδιακά και από τις δύο πλευρές και απαιτεί από την πλευρά μας χρόνο και προσπάθεια.

topetmou.gr