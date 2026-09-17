Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αγέλες αδέσποτων σκύλων σκοτώνουν αγρινά, επηρεάζουν την αναπαραγωγή τους και ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο ακόμη και για ανθρώπους, με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας να επιβεβαιώνει στο en.philenews ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε ο κοινοτάρχης Κάμπου, Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά με αγέλες σκύλων να κυνηγούν αγρινά μέσα και έξω από το χωριό.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κάμπου, αλλά επηρεάζει όλες τις παρυφές του Δάσους Πάφου που γειτνιάζουν με τη Νεκρή Ζώνη, από τον Ορκόντα μέχρι τον Πύργο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Πέτρος Αναγιωτός, ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν εδώ και καιρό το πρόβλημα.

«Το βλέπουμε συχνά και έχουμε εικόνα του τι γίνεται. Συμβαίνει πολύ καιρό τώρα», δήλωσε στο en.philenews.

Σύμφωνα με τον κ. Αναγιωτό, πρόκειται για αδέσποτα σκυλιά τα οποία έρχονται κυρίως από τα κατεχόμενα και επηρεάζουν την άγρια πανίδα της περιοχής.

«Είναι τεράστιο πρόβλημα, σε σημείο που και η αναπαραγωγή των αγρινών επηρεάζεται από τις αγέλες των αδέσποτων», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, οι επιθέσεις δεν περιορίζονται σε νεαρά ή πιο ευάλωτα ζώα, καθώς έχουν σκοτωθεί και πιο ώριμα και μεγάλα αγρινά.

Η διαχείριση του προβλήματος, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως εξήγησε ο κ. Αναγιωτός, ο Περί Σκύλων Νόμος παρέχει στις αρμόδιες αρχές ορισμένες επιλογές, μεταξύ των οποίων η παγίδευση και, σε ακραίες περιπτώσεις, η θανάτωση των ζώων.

Παρά τα διαθέσιμα μέτρα, η έκταση και η φύση του προβλήματος καθιστούν δύσκολη την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Η Υπηρεσία απέρριψε επίσης αναφορές ότι πρόκειται για κυνηγετικά σκυλιά. «Είναι αγέλες αδέσποτων σκύλων και δεν είναι κυνηγετικά σκυλιά, όπως κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν», ανέφερε ο κ. Αναγιωτός.

Το ζήτημα, όπως είπε, είναι επίσης σε γνώση του Τμήματος Δασών.

Πέραν της απειλής για την άγρια πανίδα, ο κ. Αναγιωτός προειδοποίησε ότι κίνδυνο μπορεί να αντιμετωπίσουν και άνθρωποι που ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέτωποι με τους σκύλους.

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος είχε προηγουμένως αναρτήσει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις οποίες έδειχνε νεκρό αγρινό στον δρόμο Ορκόντα-Κάμπου.

Όπως ανέφερε, έχουν καταγραφεί αμέτρητες περιπτώσεις κατά τις οποίες αγέλες σκύλων θεάθηκαν να κυνηγούν αγρινά μέσα και έξω από τον Κάμπο, διερωτώμενος πώς μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά μια τόσο εκτεταμένη περιοχή.

Ο κοινοτάρχης ανέφερε επίσης ότι οι κρατικές υπηρεσίες από μόνες τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον έλεγχο της κατάστασης.