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Τον Δεκέμβριο τοποθετεί χρονικά τις αποφάσεις του για τις προεδρικές εκλογές ο Αβέρωφ Νεοφύτου, συνδέοντας τη στάση του με την πορεία του Κυπριακού και τις εξελίξεις στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανέλαβε ότι, εάν προκύψει στρατηγική συμφωνία για λύση του Κυπριακού, θα σταθεί στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ανέφερε, θα λάβει τις αποφάσεις του ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου προσδιόρισε τον Δεκέμβριο ως το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο θα αναμένει να διαφανεί σε σημαντικό βαθμό κατά πόσο η προσπάθεια για λύση βρίσκεται κοντά ή μακριά από αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς εάν θα ήταν έτοιμος να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας και εκτός των κομματικών διαδικασιών του ΔΗΣΥ, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει παράδοση και γνωρίζει να βρίσκει λύσεις.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να λάβει το χρίσμα του ΔΗΣΥ και ακολούθως να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι θα απέσυρε την υποψηφιότητά του και θα ζητούσε από το κόμμα να σταθεί δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Είμαι θύμα των politics και δεν είμαι politics»

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέφυγε να αξιολογήσει την Αννίτα Δημητρίου ως πρόεδρο του κόμματος, αναγνωρίζοντάς της, ωστόσο, ότι ανέλαβε την ηγεσία σε δύσκολες συνθήκες και ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές πέτυχε ένα καλό αποτέλεσμα.

«Τα προβλήματα υπάρχουν σε όλους τους κομματικούς χώρους», ανέφερε, παραπέμποντας στους πρωταγωνιστές για απαντήσεις αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον ΔΗΣΥ, μεταξύ των οποίων η μετακίνηση του Νίκου Τορναρίτη στο στρατόπεδο Χριστοδουλίδη και η αντιπαράθεση Ευθύμιου Δίπλαρου και Γιάννη Καρούσου.

«Εγώ το διπλοπόρτι, το έζησα στο πετσί μου. Υπάρχει η ηγεσία, υπάρχουν οι πρωταγωνιστές, ας τα σχολιάσουν. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, ας με ρωτήσετε γι’ αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο ίδιος «είναι θύμα των politics και δεν είναι politics».

Η συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Αναφερόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο συναντήθηκε χθες ενόψει των πιθανών εξελίξεων στο Κυπριακό την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, ο κ. Νεοφύτου αναγνώρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι κατάφερε να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για το Κυπριακό και να εμπλέξει και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειες επίλυσης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς του Προέδρου, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να καταστεί ο μοναδικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας επί της θητείας του οποίου δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

«Άλλο είναι οι συνομιλίες και άλλο οι διαπραγματεύσεις. Στα λόγια πάμε καλά, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπουμε», ανέφερε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Για τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο, την οποία ζήτησε ο ίδιος, είπε ότι μετέφερε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης τον ενημέρωσε για το πού βρίσκονται τα πράγματα.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ακόμη ότι, παρότι το 2023 ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν πολιτικός του αντίπαλος και δεν είναι φίλος του σε κοινωνικό επίπεδο, ο ίδιος δεν λειτουργεί με εμπάθεια και τον κρίνει με πολιτικούς όρους.

«Αν ακολουθήσει τον δρόμο της λύσης, θα είμαι δίπλα του, αλλά αν διαπιστώσω πως παίζει το παιχνίδι του χρόνου, θα είμαι πολιτικά απέναντί του», διαμήνυσε.

«Μέχρι τον Δεκέμβρη να αποδείξει και στις πράξεις»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έδωσε θετικό πρόσημο στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και στον δυτικό προσανατολισμό της χώρας. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές δεν έχουν μέχρι στιγμής θετικό αντίκτυπο και ουσιαστικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

«Έχουμε μέχρι τον Δεκέμβρη να αποδείξει πως μπορεί να αποδειχθεί καλός και στις πράξεις», ανέφερε, καλώντας εκ νέου τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε κινήσεις καλής θέλησης, μεταξύ άλλων και μέσα από το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, όπως ζητά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.