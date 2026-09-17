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Την απόφασή του να αποδεχθεί τον διορισμό του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στη θέση του ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό, καθώς και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εντός του ΔΗΣΥ, σχολίασε ο Νίκος Τορναρίτης, μιλώντας στην εκπομπή του Omega «Ενημέρωση Τώρα».

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε αρχικά ότι ο θεσμός του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό δεν είναι καινοφανής. «Τον εφάρμοσε στην πράξη και ο Γλαύκος Κληρίδης, ο οποίος διόρισε τον Βάσο Λυσσαρίδη».

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που καταγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι δεν τον ενοχλούν. «Με λυπεί το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν εντέχνως είτε να υποβαθμίσουν και να υποτιμήσουν προσωπικότητες είτε να ρίξουν λάσπη».

Στη συνέχεια, σχολίασε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αλήθεια», στο οποίο χαρακτηρίζεται αποτυχημένος και αναφέρεται ότι ήταν υπεύθυνος του επιτελείου του Αβέρωφ Νεοφύτου στις προεδρικές εκλογές του 2023.

«Δεν ήμουν υπεύθυνος και το δημοσίευμα δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι ήμουν υπεύθυνος του εκλογικού επιτελείου όλης της επαρχίας Λευκωσίας στις βουλευτικές εκλογές, χωρίς να είμαι υποψήφιος», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι η μεγάλη νίκη του ΔΗΣΥ ήρθε μόνο στη Λευκωσία. «Θέλω να πω ότι στον ΔΗΣΥ, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα, πάντα λέμε ότι πρώτα και πάνω από όλα είναι η πατρίδα μας και το Κυπριακό ζήτημα».

Γνώριζε η Αννίτα Δημητρίου για τις επισκέψεις του στο Προεδρικό

Ο κ. Τορναρίτης τόνισε ότι τον κάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς ο ίδιος να κρύψει ποτέ ότι διατηρεί σχέσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως ανέφερε, δεν ήταν πολλές οι φορές που τον επισκέφθηκε, ενώ η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, το γνώριζε εκ των προτέρων.

Ξεκαθάρισε ότι πριν από λίγες ημέρες έγινε η συζήτηση για τη θέση του ειδικού απεσταλμένου, προσθέτοντας ότι δεν είχε ενημερώσει την κ. Δημητρίου. «Δεν είμαι στέλεχος του ΔΗΣΥ».

Ακόμη, σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον κάλεσε με βάση την εμπειρία που διαθέτει. «Έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί εκπρόσωποι που θα εργάζονται νύχτα και μέρα για τον τόπο μας».

Όπως ανέφερε, αφού απάντησε θετικά στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το πρωί της Τετάρτης ενημέρωσε την κ. Δημητρίου και την ηγεσία του κόμματος. «Η τεράστια πλειοψηφία με συνεχάρη και είπε ότι μου ταιριάζει η θέση και ότι θα φέρω αποτελέσματα στην πατρίδα μας».

Ερωτηθείς για το τι του είπε η κ. Δημητρίου, απάντησε ότι του ευχήθηκε «καλή συνέχεια».

«Είμαι συναγερμικός από τα γεννοφάσκια μου»

Ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε ότι «είμαι συναγερμικός από τα γεννοφάσκια μου» και πως εντάχθηκε στον ΔΗΣΥ επειδή πίστεψε στον Γλαύκο Κληρίδη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι όλοι πρέπει «να βάλουν τα μαχαίρια στα θηκάρια» και να δουν πώς θα ενώσουν δυνάμεις για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι οι προεδρικές εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά.

Επεσήμανε ότι τις θέσεις του για τις εκλογές τις γνωρίζουν πολύ καλά η κ. Δημητρίου και η ηγεσία του κόμματος. «Στις προηγούμενες εκλογές στήριξα τον υποψήφιο του κόμματός μας και στον δεύτερο γύρο δήλωσα ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν τον είχε προσεγγίσει στο παρελθόν για διορισμό στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Ποιος θα τολμήσει να μου πει εμένα ότι θα διακόψω τη σχέση μου με τον ΔΗΣΥ»

Ερωτηθείς εάν ο διορισμός του αποτελεί το τέλος της σχέσης που είχε με τον ΔΗΣΥ, απάντησε: «Ποιος θα τολμήσει να μου πει εμένα ότι θα διακόψω τη σχέση μου με τον ΔΗΣΥ. Όποιος έχει αυτή τη μαγκιά, να έρθει να μου το πει δημόσια. Πότε κάναμε τον ΔΗΣΥ κλειστό κλαμπ και δεν το έχω αντιληφθεί;».

Ακόμη, ανέφερε ότι, εάν του ζητηθεί να κάνει κάτι για την παράταξή του, θα ανταποκριθεί άμεσα. «Δεν έχω κάποια πικρία, ούτε κάποια φιλοδοξία. Θέλω να προσφέρω στην πατρίδα μου».

Ερωτηθείς εάν ο διορισμός του σημαίνει ότι στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές απέναντι στον υποψήφιο που θα επιλέξει ο ΔΗΣΥ, απάντησε ότι σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει πως ο ΔΗΣΥ δεν πρέπει να αποκλείσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη από τις προεδρικές εκλογές.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαγραφής του από το κόμμα, απάντησε ότι «πρέπει να ρωτηθεί η ηγεσία του κόμματος».

Χριστοδουλίδης: Δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα ο διορισμός του

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σχολίασε σήμερα τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως ειδικός σύμβουλος για το Κυπριακό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα ο διορισμός του.

«Έχει μια τεράστια εμπειρία η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν». Συμπλήρωσε πως δεν επιθυμεί να σχολιάσει αυτά που λέγονται δημόσια.