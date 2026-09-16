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Προβληματισμό πίσω από τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη, ιδίως για τις θέσεις του στον Κυπριακό, εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού, στη διάρκεια παρέμβασής του στο «Μέρα Μεσημέρι» του ΡΙΚ, διευκρινίζοντας ότι θα συζητηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Θα ευχηθούμε, από τη στιγμή που έχει διοριστεί από τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλή δουλεία σε αυτό που έχει να κάνει, καθώς είναι το εθνικό μας θέμα και ελπίζουμε να υπάρξει έργο προς την κατεύθυνση που θέλουμε, δηλαδή τη σωστή επίλυση του κυπριακού. Δεν μπορώ να κρύψω τον προβληματισμό μου, όσον αφορά τις θέσεις του κ. Τορναρίτη στο Κυπριακό, το σκεπτικό πίσω από αυτόν τον διορισμό. Και λαμβάνοντας υπόψη μέχρι προχθές, ενώ είχαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν είχαμε ενημερωθεί για τον διορισμό».

«Θα θέλαμε να ξέραμε ποιο ήταν το σκεπτικό και πώς έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου ατόμου για τη συγκεκριμένα θέση», είπε ακόμη και πρόσθεσε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε διορισμούς στελεχών, όχι μόνο από τα κόμματα που στηρίζουν επίσημα την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αλλά την ευρύτερη δεξιά και άλλους χώρους».

«Εμείς αυτό που μας νοιάζει και το καταθέτω είναι ο προβληματισμός για τις θέσεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς ο κ. Τορναρίτης για τι κυπριακό, οι οποίες διαφωνούν με τις θέσεις του ΔΗΚΟ και γι’ αυτό και θέλουμε το σκεπτικό πίσω από αυτό τον διορισμό», είπε.