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Βλέποντας φάσεις από ποδοσφαιρικό αγώνα, όπου ο διαιτητής συνομιλεί με το VAR, ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρήκε την ευκαιρία να «κολλήσει» το δικό του σχόλιο για την κυβερνητική πολιτική και το περίφημο «πέναλτι» στις συντάξεις.

Με το σχετικό τρολάρισμα και το tablet ανά χείρας, πέταξε την ατάκα: «Για το πέναλτι στα 63, δεν χρειάζεται ο υπεύθυνος του VAR. Δίδουν κάτι ψίχουλα, δύο πίτες σουβλάκια, ούτε ένα καφέ την ημέρα!»

«Δεν χρειάζεται καν διαιτητής με VAR για να διαπιστωθεί η κοροϊδία με το πέναλτι των συνταξιούχων που υποτίθεται ότι ανακλήθηκε αλλά παραμένει ουσιαστικά αμετακίνητο, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα αυτούς που διαχρονικά τάζουν τα πάντα σε όλους και τελικά δεν τηρούν τίποτα» συμπλήρωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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