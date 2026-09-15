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Οδηγίες προς τους γονείς ενόψει της 24ωρης απεργίας του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών και του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η απεργία θα είναι καθολική και θα αφορά γραμματείς, καθαρίστριες και οδηγούς ειδικών σχολείων, σχολικές βοηθούς νηπιαγωγείων καθώς επίσης και σχολικούς/ες βοηθούς συνοδούς σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ειδικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί ουσιωδώς η στελέχωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Υπό τα δεδομένα αυτά, το Υπουργείο επισημαίνει ότι, κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, δεν θα είναι δυνατό να διασφαλιστεί η παροχή της προβλεπόμενης εξατομικευμένης υποστήριξης, επίβλεψης, φροντίδας και συνοδείας στα παιδιά τα οποία εξυπηρετούνται από σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς.

Με γνώμονα την ασφάλεια, προστασία και ευημερία των παιδιών, το Υπουργείο καλεί τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία, καθώς και των υπολοίπων παιδιών που οι ανάγκες τους εξυπηρετούνται από σχολικό/ή βοηθό/ συνοδό, να τα κρατήσουν στο σπίτι τη συγκεκριμένη ημέρα. Σημειώνεται ότι οι σχολικές μονάδες δεν θα προσμετρούν τις απουσίες που θα σημειωθούν τη συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία οι μαθητές/μαθήτριες θα απουσιάζουν.

Το Υπουργείο αντιλαμβάνεται πλήρως την αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσει η πιο πάνω διευθέτηση στις οικογένειες και τονίζει ότι αυτή αφορά αποκλειστικά την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης. Ωστόσο, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των παιδιών και η αποφυγή οποιασδήποτε κατάστασης κατά την οποία δεν θα μπορεί να τους παρασχεθεί η αναγκαία φροντίδα και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο.

Οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων καλούνται όπως ενημερώσουν άμεσα, τους γονείς και κηδεμόνες όλων των παιδιών που επηρεάζονται. Καλούνται, επίσης, όπως τη συγκεκριμένη ημέρα φροντίσουν για το άνοιγμα και κλείσιμο των σχολείων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.