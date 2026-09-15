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Η Γραμματεία του ΔΗΚΟ ανηφόρισε ξανά χθες τον Λόφο του Προεδρικού για να συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτή τη φορά δεν είχαν να συζητήσουν για Υπουργεία και ημικρατικούς, αλλά για πολιτικές.

Αναπόφευκτα άνοιξαν, έστω και ακροθιγώς, και το κεφάλαιο των προεδρικών εκλογών. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βέβαια δεν άνοιξε τα χαρτιά του σε σχέση με τις προθέσεις του, ωστόσο το κλίμα της συνάντησης δείχνει ότι η συμπόρευση των δύο πλευρών είναι δεδομένη και για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Το πρώτο γενικό συμπέρασμα της χθεσινής συνάντησης είναι ότι οι δύο πλευρές επιχειρούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους, επιδιώκοντας την ενίσχυση της συνεργασίας τους και τον καλύτερο συντονισμό. Ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο, όπως αναμένεται, κοινοβουλευτικό περιβάλλον, στο οποίο σταδιακά θα επικρατεί προεκλογικό κλίμα ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Η χθεσινή συνάντηση, όπως ανέφεραν τόσο κομματικές όσο και κυβερνητικές πηγές, πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα και οι δύο πλευρές προχωρούν στην υλοποίηση όσων είχαν συμφωνηθεί το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, την καθιέρωση τακτικών συναντήσεων της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του ΔΗΚΟ με την Κυβέρνηση αλλά και με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και τη σύσταση ομάδας επικοινωνίας για καλύτερο συντονισμό, τόσο σε θέματα επικαιρότητας όσο και σε θέματα πολιτικής.

Αυτό που σημειώνεται είναι ότι διαπιστώνεται εκατέρωθεν ικανοποίηση για όσα λέχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο πλευρών. Μάλιστα, πηγές ανέφεραν ότι η χθεσινή συνάντηση είχε τον χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχουν όλες οι συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου και ενός κόμματος που στηρίζει την Κυβέρνηση.

Κύριες προτεραιότητες αποτελούν η προώθηση του θέματος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αλλά και η αλλαγή του τρόπου προσλήψεων στη Δημόσια Υπηρεσία και των διατμηματικών προαγωγών.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των προεδρικών εκλογών, αυτό που λέχθηκε από πλευράς ΔΗΚΟ είναι ότι, όταν ο Πρόεδρος λάβει την απόφασή του για τις προεδρικές εκλογές, θα πρέπει να ενημερώσει το κόμμα, καθώς, όπως αναφέρθηκε, το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι κατά πόσο θα είναι υποψήφιος.

Αναφέρθηκε επίσης ότι δεν πρέπει να εισέλθουν σε μια πρόωρη προεδρολογία, παρασυρόμενοι από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Επισημάνθηκε ακόμη ότι, σε κάθε περίπτωση, η όλη συζήτηση θα πρέπει να γίνει στα συλλογικά όργανα του κόμματος, όπου και θα ληφθεί η τελική απόφαση. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, δεν έκανε οποιαδήποτε τοποθέτηση.

Οι επαρχιακές συνδιασκέψεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαρχιακές συνδιασκέψεις του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήδη πραγματοποιήθηκαν σε Αμμόχωστο και Λεμεσό και η συζήτηση είχε ανοικτή ατζέντα. Από τις βουλευτικές εκλογές, μέχρι θέματα πολιτικής και ιδεολογικής κατεύθυνσης του κόμματος, αλλά και τις προεδρικές εκλογές.