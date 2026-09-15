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«Η Κύπρος χρειάζεται πολιτική πρόταση και ο κεντρώος χώρος χρειάζεται να ξαναβρεί τη δική του. Για όλα τα υπόλοιπα, ο χρόνος θα δείξει», δηλώνει στο Philenews ο Κυριάκος Κενεβέζος, κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Reporter, σύμφωνα με το οποίο μπαίνει στο κάδρο των προεδρικών εκλογών ως πιθανός υποψήφιος.

Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία και απαντώντας στο κατά πόσο τον ενδιαφέρει πραγματικά να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, ο Κυριάκος Κενεβέζος ούτε επιβεβαίωσε ούτε απέκλεισε το ενδεχόμενο, γεγονός που αφήνει ανοικτή την πιθανότητα μιας τέτοιας εξέλιξης.

Η δήλωσή του, εξάλλου, περί ανάγκης πολιτικής πρότασης από τον κεντρώο χώρο, δείχνει ότι υπάρχει από μέρους του πολιτικός προβληματισμός. «Δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπημένο πολιτικό σκηνικό χωρίς ισχυρό και ουσιαστικό Κέντρο», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Αυτούσια η δήλωση Κυριάκου Κενεβέζου στο Philenews

«Διάβασα με προσοχή το σημερινό δημοσίευμά του και την αναφορά στα ευρήματα της έρευνας.

Δεν έχω μάθει ούτε να κολακεύομαι ούτε να διακατέχομαι από έπαρση. Κάθε αναφορά στο πρόσωπό μου, ιδιαίτερα όταν αποτυπώνει μια σχέση με ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια, είναι για μένα τιμητική και, ομολογώ, συγκινητική. Αυτό έχει μεγαλύτερη αξία για μένα από οποιοδήποτε ποσοστό.

Με όση βέβαια αξία και ουσία μπορεί να έχει μια απλή δημοσκοπική καταγραφή σε αυτή τη χρονική στιγμή, τη βλέπω με σεβασμό. Δεν προκαθορίζει ούτε αποφάσεις ούτε εξελίξεις.

Εκείνο που θεωρώ σημαντικό είναι η ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική, αυτόνομη και σύγχρονη πρόταση του κεντρώου χώρου. Ο χώρος διολισθαίνει και, αν η σημερινή πορεία συνεχιστεί, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές θα το αποτυπώσουν ακόμη εντονότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπημένο πολιτικό σκηνικό χωρίς ισχυρό και ουσιαστικό Κέντρο.

Σέβομαι όλες τις απόψεις και όλες τις πολιτικές επιλογές. Πιστεύω, όμως, ότι είναι κρίσιμο να σεβόμαστε όλοι όλους. Η διαφορετική άποψη δεν είναι εχθρότητα και η πολιτική διαφωνία δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση.



Η Κύπρος χρειάζεται πολιτική πρόταση και ο κεντρώος χώρος χρειάζεται να ξαναβρεί τη δική του. Για όλα τα υπόλοιπα, ο χρόνος θα δείξει».