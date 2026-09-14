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Το ζήτημα της κυκλοφορίας παράνομων χαρτών με τις τουρκικές αξιώσεις στο ευρωπαϊκό διαδίκτυο και την σκόπιμη παραπλάνηση με παραποίηση της ευρ. νομιμότητας, έθεσε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) με παρέμβασή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η παρέμβαση του κ. Μαυρίδη αφορά τους παράνομους χάρτες που δημοσιεύτηκαν μετά την ανακήρυξη από την Τουρκία των δύο λεγόμενων «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατ. Μεσόγειο.

Στην παρέμβασή του προς την Επιτροπή ο κ. Μαυρίδης ανέφερε τα εξής:

«H Τουρκία ανακήρυξε, βάσει προεδρικών διαταγμάτων, δύο λεγόμενα «εθνικά θαλάσσια πάρκα», στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατ. Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Στη συνέχεια, δημοσιεύτηκαν ψηφιακά χάρτες που απεικονίζουν τις συγκεκριμένες τουρκικές αξιώσεις ως εδαφικές/δικαιοδοτικές ζώνες της Τουρκίας. Το σχετικό υλικό αναπαράχθηκε και διαδόθηκε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, εταιρειών κι υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάδοση τέτοιων χαρτών εγείρει ζητήματα για σεβασμό του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και ως προς τον κίνδυνο συστηματικής παραπληροφόρησης των ευρωπαίων πολιτών για το καθεστώς κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ένωσης.»

Με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιλαμβανομένης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την προστασία των ευρωπαίων πολιτών, οργανισμών, φορέων και άλλων οντοτήτων από παραπλανητικό υλικό, ιδιαίτερα ψηφιακό υπό μορφή χαρτών, το οποίο ανακυκλώνεται εντός ΕΕ ενώ παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και ανασκευάζει συστηματικά και σκόπιμα ψευδώς την νομιμότητα