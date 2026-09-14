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Σε ηλικία 107 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιεχούντα Αχαρόν Βιντάφσκι, ο οποίος θεωρούνταν ο γηραιότερος επιζών του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και το Μνημείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Ο Βιντάφσκι, ο οποίος γεννήθηκε στην Πολωνία το 1919, πέθανε χθες Κυριακή, σύμφωνα με το Μνημείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην «υπέροχη οικογένεια» του Βιντάφσκι.

Yehuda Aharon Widawski, who survived both the Lodz Ghetto and Auschwitz-Birkenau and later devoted decades to restoring Jewish cemeteries in Poland, died on Sunday night at age 107.https://t.co/NtwRj6nlUr — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 14, 2026

Ο Βιντάφσκι επέζησε, μεταξύ άλλων, από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Μεγάλο μέρος της οικογένειάς του δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Μετανάστευσε στο Ισραήλ το 1950.

Από το 1978 και έπειτα, ασχολήθηκε με την αποκατάσταση εβραϊκών τάφων στην Πολωνία. Επίσης, συνέβαλε στον εντοπισμό και τη σήμανση περισσότερων από 3.000 τάφων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μνημείου Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος τόνισε σε ανάρτηση στο X ότι η ζωή του Βιντάφσκι αποτελούσε «μια αξιοθαύμαστη μαρτυρία για τον θρίαμβο της ζωής, της μνήμης και της νέας αρχής».

Οι Ναζί δολοφόνησαν περίπου 6 εκατομμύρια Εβραίους στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Η αρμόδια κρατική υπηρεσία ανέφερε τον Απρίλιο ότι περίπου 109.000 επιζώντες του Ολοκαυτώματος ζούσαν ακόμη στο Ισραήλ.

protothema.gr