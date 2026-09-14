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Σχεδόν τέσσερις στις δέκα αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για κρατική αποζημίωση/βοήθεια σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λεμεσό το 2025, απορρίφθηκαν όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία παραθέτει ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, Μιχάλη Παρασκευά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία παραθέτει ο υπουργός, από τις 863 αιτήσεις που είχα υποβληθεί για καταβολή αποζημιώσεων εγκρίθηκαν 536, ενώ 327 έχουν απορριφθεί.

Συνολικά η κυβέρνηση κατέβαλε σε πληγέντες €15.315.812.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, αρχικά είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 758 αιτήσεις ενώ στην πορεία υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα άλλες 134 εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Ιωάννου, είχαν παραληφθεί επιπλέον 75 αιτήσεις/υποθέσεις από το Τμήμα Γεωργίας οι οποίες αφορούσαν γεωργικές αποθήκες και δεν είχαν καταγραφεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού.

Για τις περιπτώσεις αυτές ετοιμάστηκε πίνακας και ολοκληρώθηκε η εξέτασή τους.

Από το σύνολο των 863 υποθέσεων που εξετάστηκαν, υποβλήθηκαν 65 ενστάσεις εναντίον της Απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής που συστάθηκε στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η εξέταση των 65 ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ). Για όλες τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις περιέχονται σε πρακτικά που τηρήθηκαν για το θέμα στις συνεδρίες της ΕΜΕ.

Από τις 65 ενστάσεις, 27 απορρίφθηκαν, 35 εγκρίθηκαν, 1 αποσύρθηκε και 2 εκκρεμούν για διευκρινίσεις/προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ενιστάμενους.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, οι επηρεαζόμενοι ενημερώθηκαν με σχετική επιστολή στην οποία περιέχεται πλήρης αιτιολογημένη απόφαση της ΕΜΕ για την έκβαση της υπόθεσής τους, με τη σημείωση ότι η απόφαση της ΕΜΕ είναι τελεσίδικη και συνεπώς δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκ νέου ένστασης.

Ο υπουργός προσθέτει, πως στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για υποασφαλισμένες οικοδομές/υποστατικά που επλήγησαν, εξετάστηκαν 78 περιπτώσεις. Από αυτές εγκρίθηκαν 29 και έχουν ενημερωθεί σχετικά με επιστολή, ενώ 33 περιπτώσεις έχουν απορριφθεί με πλήρη αιτιολογημένη απόφαση, σε συνέχεια εξέτασης εκάστης περίπτωσης από την Ειδική Επιτροπή. Παράλληλα, ζητήθηκαν και αναμένονται πρόσθετα στοιχεία για 16 περιπτώσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέτασή τους από την Ειδική Επιτροπή.

Στην απάντηση αναφέρεται, πως εξετάστηκαν επίσης 7 υποθέσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών, οι 4 εκ των οποίων αφορούσαν οικίες, 2 γεωργικές αποθήκες σε γεωργικό κλήρο και 1 υπόθεση λυόμενου container. Παραλήφθηκαν πρόσθετα 14 υποθέσεις, που αφορούσαν κατά χάριν οικονομική βοήθεια για οικιακό εξοπλισμό σε τουρκοκυπριακά υποστατικά. Από το σύνολο των 21 υποθέσεων, 13 εγκρίθηκαν, 8 απορρίφθηκαν, ενώ σημειώνεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο αριθμός των ατόμων που αποζημιώθηκαν και τα ποσά των αποζημιώσεων ανά περίπτωση.