Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συναντηθεί το πρωί της Δευτέρας με την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Προέδρου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00. Η δεκαμελής ομάδα της ATF, που βρίσκεται στην Κύπρο κατόπιν πρόσκλησης του κ. Χριστοδουλίδη, αποτελείται από εξειδικευμένους ερευνητές σε υποθέσεις εμπρησμών και ατυχημάτων.

Αποστολή τους είναι να συνδράμουν στη διερεύνηση και αξιολόγηση της διαχείρισης της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό. Όπως είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, οι Αμερικανοί ειδικοί θα ενημερώσουν τον Πρόεδρο παρουσιάζοντας προκαταρκτικά στοιχεία μετά την ολοκλήρωση των ερευνών τους, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ετοιμάσουν αναλυτική έκθεση.

ΚΥΠΕ