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Θετικά αποτιμά την αλλαγή στην ηγεσία της ΕΔΕΚ ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος προσβλέπει σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε το κόμμα ουσιαστικά να χτιστεί ξανά από την αρχή. Ο πρώην ευρωβουλευτής εκφράζει τη στήριξη του στη νέα πρόεδρο και την ομάδα της, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι τον ενδιαφέρει να είναι παρών στο κόμμα για την επόμενη μέρα.

Μιλώντας στο philenews (πριν η νέα πρόεδρος ανακοινώσει την άρση όλων των διαγραφών χωρίς όρους και προϋποθέσεις), δήλωσε ότι η αλλαγή σίγουρα είναι θετική, σημειώνοντας πως το κίνημα που δημιουργήθηκε και καθοδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από νέους ανθρώπους κατάφερε να δώσει το δικό του στίγμα και να περάσει το μήνυμα ότι θέλει μια άλλη ΕΔΕΚ.

Τι αναμένει από τη νέα ηγεσία

Για τον Δημήτρη Παπαδάκη τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή και τη νέα ηγεσία, αφού, όπως λέει, θα πρέπει να επαναφέρουν το κόμμα στην κανονικότητα και στις δημοκρατικές λειτουργίες. «Αυτό είναι κάτι που έλειψε τα τελευταία χρόνια και μάλιστα έφτασε στο σημείο να οδηγήσει στην αποστροφή της κοινωνίας», επισήμανε.

Όπως δήλωσε στην ιστοσελίδα μας, ο ίδιος αναμένει ότι σε αυτό το τρίμηνο πριν από τις νέες εκλογές του Δεκεμβρίου θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες για να ετοιμαστεί ένα μητρώο το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες στο κόμμα, θα αρχίσουν οικονομικοί έλεγχοι για όλα όσα έχουν ακουστεί και θα γίνουν δύο πολύ σωστά συνέδρια που θα αποτελέσουν τη βάση για ουσιαστική παραγωγή πολιτικής.

«Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να επανέλθει η κανονικότητα, και ας μείνουν τα εθιμοτυπικά για λίγο στην πάντα», υπογράμμισε.

«Δεν είχα εμπλοκή»

Ο πρώην ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε στο philenews πως ο ίδιος δεν είχε κάποια εμπλοκή στις εκλογές από τις οποίες έλαβε την εντολή η νέα προσωρινή ηγεσία. Σημείωσε ωστόσο πως προσδοκεί η νέα αυτή πρωτοβουλία να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη δημιουργία δηλαδή μια άλλης ΕΔΕΚ.

Διευκρίνισε επίσης πως δεν έχει δεχτεί οποιαδήποτε κρούση από τη νέα πρόεδρο μέχρι στιγμής, όμως διατηρεί επικοινωνία με πρόσωπα από το περιβάλλον της.

Θέλει να επιστρέψει

Σε ερώτηση για τα μελλοντικά του σχέδια και αν θα τον ενδιέφερε να επιστρέψει ενεργά στην ΕΔΕΚ, ο Δημήτρης Παπαδάκης απάντησε θετικά. «Η επιστροφή βεβαίως θα με ενδιέφερε», ανέφερε, υπενθυμίζοντας παράλληλα την εκκρεμούσα νομική του διαμάχη με την απελθούσα ηγεσία του κόμματος.

Η αναφορά του αφορά την υπόθεση αγωγής από τον ίδιο για αναστολή της διαγραφής του από την ΕΔΕΚ. Ο πρώην ευρωβουλευτής σημείωσε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται στον πάγο εδώ και χρόνια και αναμένει ακόμα την εκδίκαση της.