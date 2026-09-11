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Την πρώτη της της συνάντηση θα έχει στις 12 μεσημέρι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ Σοφία Χριστοδούλου Μακρή. Όπως πληροφορούμαστε, η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ θα πάει στο Προεδρικό με συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων, ζητώντας ενημέρωση για το Κυπριακό αλλά και για καυτά θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, όπως το κόστος της ενέργειας, το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και το στεγαστικό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αναμένεται ότι θα συζητηθούν και τα θέματα της συνεργασίας και θα μεταφερθεί η δυσφορία του κόσμου της ΕΔΕΚ για τον τελευταία ανασχηματισμό και τη μη συμμετοχή της στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα ωστόσο, όπως έχει διαμηνύσει αρκετές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις της η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, η απόφαση συμμετοχής στην Κυβέρνηση είναι θέμα συνεδριακής απόφασης.

Στις 2:00 η ώρα μετά το μεσημέρι, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή θα έχει συνάντηση και με την Αννίτα Δημητρίου, την οποία θα δει ως Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και στο πλαίσιο του κύκλου επαφών που θα έχει και με άλλα πολιτικά κόμματα.