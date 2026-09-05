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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επικοινώνησε με τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, την οποία συνεχάρη για την ανάδειξή της στην προεδρία της ΕΔΕΚ.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ συμφώνησαν να έχουν συνάντηση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή εξελέγη νέα πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα από τα εκλογικά κέντρα της ΕΔΕΚ.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή συγκέντρωσε 1.191 ψήφους, ποσοστό 53%, έναντι 788 ψήφων και 35% του Κυριάκου Μαυρονικόλα και 246 ψήφων και 11% του Γιώργου Κουττούκη.