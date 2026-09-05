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Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή εξελέγη νέα Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, καθώς συγκέντρωσε το 50 συν μία ψήφους των ψηφισάντων.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ψήφισαν παγκύπρια 2.233 μέλη της ΕΔΕΚ και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 2225. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των μελών της ΕΔΕΚ που είχαν δικαίωμα ψήφου, ανέρχεται περίπου στις 8.000.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή συγκέντρωσε συνολικά 1.191 ψήφους (53,5%), ο Κυριάκος Μαυρονικόλας 788 (35,4%) και ο Γιώργος Κουττούκης 246 (11,1%).

Στις πρώτες της δηλώσεις, η κ. Χριστοδούλου – Μακρή δήλωσε συγκινημένη για την εκλογή της. «Αντιλαμβάνομαι πλήρως το βάρος της ευθύνης. Σας διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να φανώ αντάξια αυτού του ιστορικού κόμματος, στον περήφανο κόσμο της ΕΔΕΚ. Μια νέα αρχή ξημερώνει για το κόμμα μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ στον Βάσο Λυσσαρίδη και για τις παρακαταθήκες που μας άφησε. Θέλω να δω μια ΕΔΕΚ δυνατή, ενωμένη, σύγχρονη. Σας υπόσχομαι ότι είμαι η Πρόεδρος όλων των ΕΔΕΚιτών και ΕΔΕΚίτισων. Σας υπόσχομαι σκληρή δουλειά».

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, η ηγεσία και τα μέλη της ΕΔΕΚ εξέφρασαν τα θερμά τους συγχαρητήρια στη νέα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Λευκωσία

Ψήφισαν 876

389 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

370 Κυριάκος Μαυρονικόλας

113 Γιώργος Κουττούκης

1 Λευκό

3 Άκυρα

Λεμεσός

Ψήφισαν 449

279 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

89 Κυριάκος Μαυρονικόλας

80 Γιώργος Κουττούκης

1 Άκυρο

Λάρνακα

Ψήφισαν 223

147 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

63 Κυριάκος Μαυρονικόλας

12 Γιώργος Κουττούκης

1 άκυρο

Αμμόχωστος

Ψήφισαν 70

25 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

40 Κυριάκος Μαυρονικόλας

4 Γιώργος Κουττούκης

Πάφος

Ψήφισαν 525

294 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

200 Κυριάκος Μαυρονικόλας

30 Γιώργος Κουττούκης

Πύργος Τηλλυριας

Ψήφισαν 75

46 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

23 Κυριάκος Μαυρονικόλας

6 Γιώργος Κουττούκης

Αθήνα

Ψήφισαν 15

11 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

3 Κυριάκος Μαυρονικόλας

1 Γιώργος Κουττούκης

Ποια είναι η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

Κατάγεται από το Μάσαρι της Μόρφου και τη Μια Μηλιά. Γεννήθηκε το 1999 και εκ τότε διαμένει στη Δευτερά.

Σπούδασε Νομική στο University of Leicester, όπου διετέλεσε Πρόεδρος του Αγώνα Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και Πρόεδρος της Ελληνικής και Κυπριακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου.

Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: Ευρωπαϊκές Σπουδές από το University College London (UCL) και Πολιτική Στρατηγική και Επικοινωνία από το University of Kent. Παράλληλα, απέκτησε δίπλωμα Λογοτεχνίας μέσω διαδικτυακών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Την περίοδο 2021 – 2023 εργάστηκε στις Βρυξέλλες, αρχικά στο Foundation for European Progressive Studies, ο οργανισμός παραγωγής πολιτικής για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και τη Νεολαία του, με αντικείμενο την εργασιακή και κοινωνική πολιτική.

Το 2024 εκλέχθηκε Γενική Γραμματέας της Νεολαίας ΕΔΕΚ και το 2025 είχε την τιμή να εκλεγεί Πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ.

Επίσης, είναι εκλεγμένο μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής στους Νέους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές με έδρα τις Βρυξέλλες.

Σήμερα εργάζεται ως Δικηγόρος στην Κύπρο.

Δεν έλειψαν οι εντάσεις

Κατά τη σημερινή εκλογική διαδικασία, δεν έλειψαν οι εντάσεις. Πληροφορίες έκαναν λόγο για αποκλεισμό πάνω από 700 μελών από τους εκλογικούς καταλόγους και, κατ’ επέκταση, από το δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, για τα συγκεκριμένα πρόσωπα προβλήθηκε ως αιτιολογία ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν είχαν ψηφίσει την ΕΔΕΚ.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, η σχετική απόφαση του Έκτακτου Συνεδρίου αφορούσε μέλη τα οποία είχαν κατέλθει ως υποψήφιοι με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς και όχι πρόσωπα για τα οποία υπήρχε η εκτίμηση ότι δεν ψήφισαν το κόμμα.

Μάλιστα, σε εκλογικό κέντρο του κόμματος προκλήθηκε ένταση, αφού σε αρκετό κόσμο δεν επιτραπεί η ψήφος, ενώ καταγγέλλουν ότι έχουν διαγραφεί από το μητρώο χωρίς πρώτα να ερωτηθούν.