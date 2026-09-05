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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στις 5 Σεπτεμβρίου τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, σε απάντηση, όπως ανέφερε, στην εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης εναντίον δύο πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Ναυτικού που περιπολούσαν στην περιοχή.

Ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό κατάφεραν να αποφύγουν τα ιρανικά πλήγματα, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτικών. Η CENTCOM χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απρόκλητες».

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν οριστικά εκτός λειτουργίας τα δεξαμενόπλοια M/T Downy, ανοιχτά της νήσου Χαργκ, και M/T Stark 1, κοντά στο Τζασκ. Παράλληλα, κατέστρεψαν ολοσχερώς το M/T Kylo, γνωστό και ως «Noxen», στον Κόλπο του Ομάν. Το πλήρωμα είχε προηγουμένως λάβει εντολή να εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια χτυπήθηκε σε καίρια σημεία ώστε να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

U.S. Central Command says U.S. forces struck three Iranian crude oil tankers on Sept. 5 after the IRGC launched ballistic missiles toward two U.S. Navy warships operating in the region.



CENTCOM said an aircraft carrier and guided-missile destroyer evaded multiple Iranian attacks… https://t.co/4iSJ0iooN8 pic.twitter.com/GvwKEnZQc8 — OSINTdefender (@sentdefender) September 5, 2026

«Αν χτυπήσετε δύο δικά μας πλοία, θα σας επιβάλουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, βγάζοντας εκτός μάχης τρία δικά σας», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα αποτελούν μέρος ενός «σκιώδους δικτύου» αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις οργανώσεις που υποστηρίζουν στην περιοχή. «Το Ιράν δεν διαθέτει κανένα μέσο για να τα υπερασπιστεί», αναφέρει η αμερικανική διοίκηση.

skai.gr