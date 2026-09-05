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Μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο, ο πρωταγωνιστής του «Evil Dead», Μπρους Κάμπελ, αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών του, το προσδόκιμο ζωής του είναι περίπου πέντε χρόνια.

Ο 68χρονος ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση της υγείας του σε εμφάνισή του στην εκπομπή «The Adam Carolla Show». Ο Κάμπελ δεν αποκάλυψε από ποιο είδος καρκίνου πάσχει, ωστόσο ανέφερε ότι η τελευταία εξέτασή του δείχνει πως έχει περίπου πέντε χρόνια ζωής, «πάνω-κάτω» όπως χαρακτηριστικά τόνισε. «Έχω αποφασίσει, όμως, πολύ συγκεκριμένα, να ζήσω μαζί του και όχι να πεθάνω από αυτόν», δήλωσε στον παρουσιαστή Άνταμ Καρόλα.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι έχει επιλέξει συνειδητά να μην ψάξει υπερβολικά πολλές πληροφορίες για τον καρκίνο, καθώς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο μπορεί να τον οδηγήσει σε έναν ατελείωτο κύκλο αναζητήσεων. «Μπορείς να μπεις σε ομάδες με 10.000 ανθρώπους που έχουν ακριβώς αυτό που έχεις κι εσύ. Δεν πρόκειται να μπω σε όλο αυτό» ανέφερε.

Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του

Αντί να επικεντρώνεται στην ασθένειά του, ο Κάμπελ έχει αποφασίσει να αφιερώσει την ενέργειά του στην προώθηση της νέας του ταινίας «Ernie & Emma», στην οποία έχει γράψει το σενάριο, έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, ενώ πρωταγωνιστεί επίσης. «Προχωράω. Έχω μια ταινία να προωθήσω. Και όταν προωθώ αυτή την ταινία, δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Είμαι ελεύθερος και ξεκάθαρος πνευματικά όταν προωθώ αυτή την ταινία» δήλωσε. «Πρέπει να κάνεις την εξής σκέψη: “Πρέπει να σταματήσω όλα όσα κάνω εξαιτίας αυτού; Όχι”» πρόσθεσε.

Ο Μπρους Κάμπελ τόνισε επίσης, ότι αυτή την περίοδο αισθάνεται «τέλεια» και είναι αποφασισμένος να μην επιτρέψει στη διάγνωσή του να τον εμποδίσει να συνεχίσει τη ζωή του. «Ο καρκίνος με τρομάζει, επειδή με ανατριχιάζουν όλα τα επακόλουθα που προκαλεί. Δεν πεθαίνεις απλώς από τον καρκίνο. Πεθαίνεις από αυτό που κάνει ο καρκίνος στο σώμα σου» εξήγησε.

Σε ανάρτηση που είχε κάνει τον Μάρτιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει στους θαυμαστές του ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ζητώ συγγνώμη αν αυτό είναι σοκαριστικό, ήταν και για εμένα. Δεν πρόκειται να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες».

Δείτε την ανάρτησή του

Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας του θα επιφέρει ορισμένες αλλαγές στην επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις, οι εκδηλώσεις και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του θα πρέπει να «περάσουν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στη θεραπεία».

Εκείνη την περίοδο, ο Κάμπελ είχε εκφράσει την ελπίδα ότι μέχρι το καλοκαίρι θα ήταν αρκετά καλά ώστε να μπορέσει να κάνει περιοδεία για την προώθηση της ταινίας «Ernie & Emma». «Δεν αλλάζει τίποτα για εμένα» είχε αναφέρει τον Μάρτιο στην εφημερίδα «Salem Statesman Journal».

protothema.gr