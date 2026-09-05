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Τη θέση ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκτίθεται και υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, εκφράζει το ΑΚΕΛ.

Αναφερόμενο στη δήλωση του Προέδρου ότι δεν γνώριζε για την αγορά νέας θωρακισμένης λιμουζίνας για τον ίδιο, το κόμμα αναφέρει πως η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Νωρίτερα σήμερα, αναφερόμενος ο κ. Χριστοδουλίδης στην αγορά νέας θωρακισμένης λιμουζίνας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι ενημερώθηκε σήμερα το πρωί από τον Τύπο για αυτή την πρόθεση να αγοραστεί και ότι δεν γνώριζε για κάτι τέτοιο.

Να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο ότι η απόφαση για αγορά θωρακισμένου οχήματος λήφθηκε από το Υπουργικό του Συμβούλιο σε συνεδρία ημερ. 16 Ιουλίου 2026, του οποίου προεδρεύει.

Λυπούμαστε γιατί ο κ. Χριστοδουλίδης, αντί της διαφάνειας, επιλέγει να εκτίθεται, υποτιμώντας -δυστυχώς- τη νοημοσύνη των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, επί της ουσίας θα τοποθετηθούμε τη Δευτέρα στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου υποβλήθηκε εξάλλου σχετικό αίτημα.