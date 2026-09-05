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Την ελπίδα ότι το έγγραφο καταγραφής των συγκλίσεων στο Κυπριακό θα είναι έτοιμο μέχρι την κάθοδο στην Κύπρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 10 Σεπτεμβρίου, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί το έγγραφο ως βάση για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Αναφερόμενος στις συναντήσεις με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη είπε ότι θεωρεί πως υπάρχει σε σημαντικό βαθμό συναντίληψη σε θέματα ουσίας και μεθοδολογίας.

Σε δηλώσεις μετά την τελετή εγκαινίων της ανάπλασης του πυρήνα της κοινότητας Μενοίκου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το έγγραφο θα πρέπει να δοθεί στις δύο πλευρές και στις εγγυήτριες δυνάμεις, ώστε «το συντομότερο» να υπάρξει συνέχεια στη διαδικασία.

«Ευελπιστούμε ότι το έγγραφο αυτό θα είναι έτοιμο», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί πως αποτελεί «έναν πολύ καλό τρόπο για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».

Όπως ανέφερε, στη βάση του εγγράφου, και αφού υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό κεκτημένο και να πραγματοποιηθεί διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των συγκλίσεων.

«Από τη στιγμή που συμφωνούμε στις συγκλίσεις- γνωρίζουμε πολύ καλά πού δεν υπάρχουν συγκλίσεις, πού είναι οι αποκλίσεις – να επαναρχίσει η διαπραγμάτευση από τις αποκλίσεις», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει πρόοδος μέχρι τότε, ο Πρόεδρος απάντησε «ευελπιστούμε. Έχουμε συνάντηση και αυτή τη βδομάδα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θεωρώ ότι υπάρχει συναντίληψη σε σημαντικό βαθμό για τα θέματα ουσίας, για τα θέματα μεθοδολογίας. Συζητήσαμε και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και είμαστε πανέτοιμοι, θεωρώ, ενόψει και της Γενικής Συνέλευσης».

Ενόψει και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος είπε επίσης ότι έχει ενημερωθεί για τον καθορισμό της ημερομηνίας και της ώρας της διμερούς συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ ο ΓΓ θα έχει και συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Όπως ανέφερε «αφού θα είμαστε όλοι εκεί… μετά το πέρας της επίσημης εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσουμε».

«Είμαστε έτοιμοι από δικής μας πλευράς και ελπίζω να υπάρξει η ίδια πολιτική βούληση, η ίδια θετική ανταπόκριση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», κατέληξε ο Πρόεδρος.

ΚΥΠΕ