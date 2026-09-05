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Όλες οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβανομένης και της συμφωνίας της Μέκκας, αναμένεται να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, την ερχόμενη Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τόνισε επίσης ότι θα συζητηθεί η ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας.

Ερωτηθείς, μετά την τελετή εγκαινίων της ανάπλασης του πυρήνα της κοινότητας Μενοίκου, αν στη συνάντηση θα συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκκας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι «σίγουρα, οι εξελίξεις στην περιοχή – δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Αιγύπτου, έγιναν κάποιες σχετικές δηλώσεις – σίγουρα όλες οι εξελίξεις στην περιοχή θα συζητηθούν».

Αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη χαρακτήρισε «σημαντική», σημειώνοντας ότι Κύπρος και Αίγυπτος διατηρούν «εξαιρετικές σχέσεις».

Όπως είπε, δύο θα είναι τα βασικά θέματα που θα κυριαρχήσουν στη συνάντηση. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και το δεύτερο την περαιτέρω ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τρεις χώρες μπορούν, «μέσα από μια θετική προσέγγιση», να συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και συνεργασίας σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε, επίσης, ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αντιληφθεί τη σημασία της περιοχής, όπως ανέφερε, έπειτα από προσπάθειες της Κύπρου και άλλων κρατών μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην απόφαση για τη διεξαγωγή, τον Οκτώβριο στη Σαουδική Αραβία, της δεύτερης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη του Κόλπου, στην οποία, όπως είπε, θα παραστεί.

ΚΥΠΕ