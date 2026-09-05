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Σε πέντε νέες συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στην Πάφο, στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ανεβάζοντας στους οκτώ τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων.

Πρόκειται για δύο 22χρονους, έναν 21χρονο, έναν 25χρονο και έναν 28χρονο, εναντίον των οποίων προέκυψε μαρτυρία μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων και εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Οι πέντε εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην επαρχία Πάφου, όταν ανακόπηκε όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Σε έρευνα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, δύο μαχαίρια, γάντια, μάσκες και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθησε έρευνα στον χώρο διαμονής τους στην Πάφο, όπου κατασχέθηκαν ακόμη οκτώ κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό 1.400 δολαρίων, καθώς και έγγραφα, σημειώσεις και άλλα τεκμήρια.

Οι πέντε τέθηκαν υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Πληροφορίες από τη Δανία για δολοφονίες έναντι αμοιβής

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία Κύπρου μέσω Europol από τις Αρχές της Δανίας και αφορούσαν σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο έναντι αμοιβής.

Στο πλαίσιο προηγούμενης επιχείρησης στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου είχαν συλληφθεί ακόμη τρία πρόσωπα, ηλικίας 33, 34 και 35 ετών, τα οποία τελούν υπό οκταήμερη κράτηση.

Την υπόθεση διερευνά Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με αστυνομικές αρχές άλλων χωρών και τη Europol.