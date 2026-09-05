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Σε επτά ακόμη συλλήψεις προχώρησε το ΤΑΕ Λάρνακας, στο πλαίσιο των ερευνών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την ημέρα φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργο Χαραλάμπους, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται πλέον στα 20 πρόσωπα.

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 35 και 16 ετών, καθώς και πέντε Ελληνοκύπριους, ηλικίας 42, 20, 28, 28 και 21 ετών.

Με τις νέες συλλήψεις, ο συνολικός αριθμός των προσώπων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 20.

Οι εξετάσεις για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων υπόπτων συνεχίζονται.

Ο κ. Χαραλάμπους απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε μπορεί να δώσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στα τηλέφωνα 24 804060-72.

ΚΥΠΕ