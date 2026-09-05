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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων για τα αδικήματα όπως, κλοπή οχήματος, κλεπταποδοχή, κλοπή, τροχαία αδικήματα, κ.ά..

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 596 οχήματα και ελέγχθηκαν 901 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 47 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν επτά καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 363 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και δέκα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 157 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 233 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 15 καταγγελίες, καθώς και πέντε προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με δύο θετικά αποτελέσματα.