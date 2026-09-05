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Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διά της Προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ξεκαθαρίσει πως καμία αποζημίωση από το ταμείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) δεν γίνεται, ούτε έχει γίνει προς κτηνοτρόφους στις κατεχόμενες περιοχές, με αφορμή τον αφθώδη πυρετό.

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ της Προέδρου της Κομισιόν συνιστά εν πολλοίς μια σαφή στάση ως προς το πώς διαχειρίζονται οι Βρυξέλλες διάφορα ζητήματα στο νησί. Το μήνυμα, που στέλνεται συνδέεται πρωτίστως με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε. Σε σχέση με την Κύπρο, είναι πρόδηλο αυτό που αναφέρθηκε. Σημειώνεται αυτό που δεν είναι αυτονόητο για όλους αν και θα έπρεπε. Ότι δηλαδή, οι πληρωμές από πλευράς Ε.Ε. θα γίνουν μόνο για τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, στις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα που απαιτούνται από τις Βρυξέλλες για την εξάλειψη του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο.

ΔΕΝ είναι δυνατόν να μην αποδέχονται έλεγχο, να αρνούνται να υιοθετήσουν τα μέτρα που καθορίζουν οι αρμόδιες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θέλουν και αποζημιώσεις! Κι όμως, έχουν αυτή την απαίτηση.

ΑΥΤΟ δεν συνάδει, καταρχάς, με τους κανόνες λειτουργίας της Ένωσης. Δεν παραχωρούνται ανεξέλεγκτα τα κοινοτικά κονδύλια. Και σωστά δεν παραχωρούνται, καθώς αυτά προέρχονται από τα κράτη-μέλη, τις κοινωνίες, τους πολίτες. Γι’ αυτό και επιβάλλεται όπως υπάρχει έλεγχος, υιοθέτηση κανονισμών και μετά η όποια χρηματοδότηση. Η Ένωση πρέπει να ενισχύει οικονομικά τους πολίτες και τους πρωτογενείς τομείς της οικονομίας. Της ευρωπαϊκής οικονομίας και των κρατών-μελών χωριστά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα αφορά μια υπό κατοχή περιοχή, που είναι ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά την ίδια ώρα το κατοχικό καθεστώς δεν υιοθετεί ποσώς κανόνες της Ένωσης. Υπενθυμίζεται πως μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας παραχωρήθηκαν εκατομμύρια εμβόλια σε κτηνοτροφικές μονάδες στα κατεχόμενα. Θανατώσεις ζώων δεν υπήρξαν, πάντως, στα κατεχόμενα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι την τοποθέτηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκάλεσε η ερώτηση του Κύπριου ευρωβουλευτή, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, που ουσιαστικά, μετέφερε τις διαμαρτυρίες Ελληνοκυπρίων κτηνοτρόφων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι θα αποτελούσε δυσμενή διάκριση για τους ίδιους να λάβουν τις ίδιες αποζημιώσεις και οι κτηνοτρόφοι στα κατεχόμενα.

ΚΙ αυτό επειδή αυτοί δεν συμμορφώνονταν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη θανάτωση ζώων σε μολυσμένες από τον ιό μονάδες. Και η μη συνεργασία τους συνέβαλε στη μη έγκαιρη αντιμετώπιση του ιού, αλλά και τη γρηγορότερη εξάπλωσή του. Επί τούτου κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει.