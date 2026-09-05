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Τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο «A» επιβεβαίωσε η Morningstar DBRS, αναβαθμίζοντας παράλληλα την τάση από Σταθερή σε Θετική, εξέλιξη που δημιουργεί προϋποθέσεις για νέα αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας.

Ο διεθνής οίκος επιβεβαίωσε επίσης τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις στο επίπεδο R-1 (low), επίσης με Θετική τάση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η απόφαση της Morningstar DBRS στηρίζεται κυρίως στην προσδοκία ότι η Κύπρος θα διατηρήσει την ισχυρή δημοσιονομική της θέση και θα συνεχίσει τη σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ο οίκος προβλέπει ότι ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει κάτω από το 40% έως το 2029.

Παράλληλα, διαπιστώνει ευνοϊκές προοπτικές για την κυπριακή οικονομία, με τον ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης να αναμένεται να παραμείνει κοντά στο 3% ετησίως και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα να διατηρούνται πάνω από το 2%.

Τι βλέπει θετικά και πού εντοπίζει αδυναμίες

Στα βασικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, η Morningstar DBRS κατατάσσει τους ισχυρούς θεσμούς, τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σταθερό πολιτικό περιβάλλον και την αποτελεσματική δημοσιονομική και οικονομική πολιτική.

Στον αντίποδα, ως περιοριστικούς παράγοντες για την πιστοληπτική αξιολόγηση καταγράφονται το μικρό μέγεθος της κυπριακής οικονομίας και η χαμηλή παραγωγικότητα.

Ο οίκος επισημαίνει ότι περαιτέρω αναβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει εφόσον συνεχιστεί η μείωση του δημόσιου χρέους σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις ή ενισχυθούν περαιτέρω η ανθεκτικότητα της οικονομίας και η παραγωγικότητα της εργασίας.

Αντίθετα, η τάση θα μπορούσε να επανέλθει σε Σταθερή εάν η οικονομία αποδειχθεί λιγότερο ανθεκτική σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς ή εάν η αποκλιμάκωση του χρέους είναι σημαντικά μικρότερη από την αναμενόμενη.

Καθοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης της πορείας του δημόσιου χρέους ή διαρθρωτικών αλλαγών που θα αποδυνάμωναν τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

Στην αξιολόγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις των τελευταίων δύο ετών, η σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα του τραπεζικού τομέα και η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού του.

Κεραυνός: Επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός χαρακτήρισε την απόφαση ακόμη μία επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας που επιδεικνύει η κυπριακή οικονομία σε μια περίοδο συνεχιζόμενης διεθνούς αστάθειας.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει τη συνετή και προληπτική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τη σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και τα δημοσιονομικά αποθέματα που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εξωτερικών κινδύνων.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία «κατά τρόπο υπεύθυνο και ευέλικτο», με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διατήρηση της δυνατότητας άσκησης κοινωνικής πολιτικής.