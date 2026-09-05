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Στη μαρίνα Παραλιμνίου βρίσκεται το ιστορικό σκάφος «Κερύνεια Ελευθερία», το οποίο θα συμμετέχει στην εκδήλωση υποδοχής της προτομής της Αφροδίτης που συνδέεται με την αρχαία Λεύκολλα (σημερινός Πρωταράς). Πρόκειται για το πιστό αντίγραφο της εμβληματικής προτομής που μεταφέρθηκε στο Μουσείο του Βερολίνου από τον αρχαιοκάπηλο Luigi Palma di Cesnola.

Η προτομή, ύψους 60 εκατοστών, απεικονίζει μια γυναικεία μορφή που φέρει πυργωτό στέμμα, όπως η θεά Αφροδίτη στα νομίσματα της αρχαίας Σαλαμίνας. Είναι λαξευμένη σε τοπικό ασβεστόλιθο και φαίνεται ν΄ αποτελούσε μέρος αγάλματος μεγάλου μεγέθους, το οποίο εκτιμάται ότι εντασσόταν σε ευρύτερο γλυπτικό σύνολο αρχαίου ιερού. Έπειτα από ενέργειες του Δήμου Παραλιμνίου έγινε πιστή αποτύπωσή της προτομής από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Χούμπολτ.

Ο δήμος θέλοντας να τιμήσει τη συμβολική επιστροφή της Αφροδίτης της Λεύκολλας στον τόπο όπου αποκαλύφθηκε, θα πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερη εκδήλωση.

Η προτομή θα μεταφερθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με το «Κερύνεια Ελευθερία» από τη μαρίνα Παραλιμνίου στο fig tree bay, όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήριά της από τον δήμαρχο Γιώργο Νικολέττο και την υφυπουργό Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Σημειώνεται πως το ιστορικό καράβι θα συνοδεύεται από σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού και της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τον Δήμο Παραλιμνίου.

Ο δήμαρχος Παραλιμνίου βρέθηκε στον χώρο όπου αγκυροβόλησε το «Κερύνεια Ελευθερία», το οποίο ανήκει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Κερύνεια–Χρυσοκάβα. «Η παρουσία του “Κερύνεια Ελευθερία” στην περιοχή μας αποτελεί μεγάλη τιμή. Το καράβι θα παραμείνει στη μαρίνα Παραλιμνίου και μετά το πέρας της εκδήλωσης, δίνοντας την ευκαιρία σε σχολεία, οργανωμένα σύνολα, κατοίκους και επισκέπτες να το γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν τη σπουδαία ιστορία και τον συμβολισμό του», δήλωσε ο κ. Νικολέττος.