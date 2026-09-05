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Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό στη Γέφυρα του Μπρούκλιν τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν άνδρας που βρισκόταν πάνω στα καλώδια της γέφυρας και φαινόταν να αντιμετωπίζει ψυχολογική κρίση δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς και υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αρχές ανέφεραν ότι κρατούσε μαχαίρι, απείλησε ότι είχε βόμβα και κινήθηκε εναντίον αστυνομικού παρά τις επανειλημμένες εντολές να το αφήσει κάτω.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου τα ξημερώματα, όταν η αστυνομία έλαβε αναφορές για έναν άνδρα που είχε ανέβει στη Γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του 84ου Αστυνομικού Τμήματος και μέλη της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών (Emergency Services Unit – ESU), οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα να περπατά πάνω στα καλώδια της γέφυρας.

Μέλη της ESU ανέβηκαν στα καλώδια και προσπάθησαν για σχεδόν μία ώρα να επικοινωνήσουν μαζί του και να τον πείσουν να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Ο διοικητής της μονάδας, Τζέρι Ντάουλινγκ, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί χρειάστηκε να ασφαλιστούν με ειδικά κλιπ πάνω στη γέφυρα για λόγους προστασίας, γεγονός που, όπως ανέφερε, «περιορίζει δραστικά την ταχύτητα των κινήσεών τους».

An apparently emotionally disturbed man was fatally shot by the NYPD on the Brooklyn Bridge early Friday after extending a knife toward an officer, demanding cops to kill him. Brian Shlonsky reports. More: https://t.co/2uVfun3XES https://t.co/cQflKs8pHH pic.twitter.com/7d2IFNB1Yn — Eyewitness News (@ABC7NY) September 5, 2026

«Θέλω να πεθάνω, θέλω να με σκοτώσετε»

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι άνδρες της ESU μπορούσαν να δουν ότι ο 41χρονος κρατούσε μαχαίρι.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαπραγμάτευσης, ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Θέλω να πεθάνω. Θέλω να με σκοτώσετε. Έχω βόμβα. Δεν πρόκειται να με κάνετε να κάνω κάτι κακό στους αστυνομικούς».

Οι αστυνομικοί του έδωσαν επανειλημμένα προφορικές εντολές να αφήσει το μαχαίρι, όμως εκείνος δεν συμμορφώθηκε.

Σύμφωνα με τον Ντάουλινγκ, κάποια στιγμή ο άνδρας άρχισε να κατεβαίνει γρήγορα πάνω στο ίδιο καλώδιο όπου βρίσκονταν και οι αστυνομικοί.

«Οι αστυνομικοί άρχισαν να κινούνται προς τα πίσω, μακριά από τον άνδρα, όμως δεν μπορούσαν να κινηθούν τόσο γρήγορα όσο εκείνος που πλησίαζε προς το μέρος τους», ανέφερε.

Όταν ο άνδρας έφτασε σε απόσταση περίπου ενός μέτρου από το πλησιέστερο μέλος της ESU και σήκωσε το χέρι του με το μαχαίρι στραμμένο προς τον αστυνομικό, ένας άλλος αστυνομικός της ειδικής μονάδας που βρισκόταν στο οδόστρωμα της γέφυρας πυροβόλησε μία φορά, τραυματίζοντάς τον.

Dramatic new video shows officers confronting a man with a knife hundreds of feet up on a cable of New York's iconic Brooklyn Bridge. @MattRiversABC reports. https://t.co/WivgGaLfF5 pic.twitter.com/oD5whZmhKm — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 4, 2026

Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, όμως ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και ένας φακός.

Οι αρχές ταυτοποίησαν αργότερα τον άνδρα ως τον 41χρονο Τσον Μπότομ, κάτοικο Μπρονξ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είχε προηγούμενες συλλήψεις, ενώ δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας στις υπηρεσίες της αστυνομίας.

