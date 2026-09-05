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Τον αντίκτυπο της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησε να υποβαθμίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και εντείνονται οι ανησυχίες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τις πολιτικές συνέπειες της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας την Παρασκευή σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υιοθέτησε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους για το μέγεθος της επιχείρησης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει σημαντικά πλήγματα στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Το κάναμε στη Βενεζουέλα και κάναμε κι αυτό», είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε δηλώσει ότι δεν θα αποκαλούσε «πόλεμο» τη σύγκρουση στο Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σύγκρουση, καθώς η άνοδος της τιμής των καυσίμων λόγω του πολέμου ενδέχεται να στοιχίσει ακριβά στους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές του Νοεμβρίου, αφού κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ εξαπολύουν «σποραδικά πλήγματα» και «δεν πολεμούν αυτήν τη στιγμή». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατίσει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και, ουσιαστικά, έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε.

Όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τον όρο «παιχνιδάκι», δεδομένου ότι 18 Aμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, φανερά ενοχλημένος ο Τραμπ επιχείρησε μια σύγκριση με τους πολέμους στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν.

«Δεν νομίζω ότι έχει σημασία πως θα το αποκαλέσετε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

ertnews.gr