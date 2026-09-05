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Τη δημιουργία οργανωμένης παραλίας λουόμενων στην κοινότητα Αργάκας, για την εξυπηρέτηση των τοπικών και τουριστικών αναγκών των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών (ΚΕΠ).

Η απόφαση της ΚΕΠ γίνεται σε μια προσπάθεια επίτευξης μιας ισορροπημένης συνύπαρξης της τουριστικής δραστηριότητας με την προστασία της άγριας ζωής. Στη χθεσινή έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας δημοσιεύεται η σχετική γνωστοποίηση για την έγκριση του σχεδίου χρήσης της παραλίας Αργάκας στο δημοτικό διαμέρισμα Αργάκας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Η έγκριση τελεί υπό τη ρητή προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής των αυστηρών περιβαλλοντικών όρων που καθορίζει η Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που επιχειρείται η οργανωμένη παρουσία λουομένων στην ευαίσθητη αυτή ακτογραμμή σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι λουόμενοι σε οργανωμένες παραλίες (Αργάκας και Γιαλιάς), ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη χρήση της υπόλοιπης ακτογραμμής και να μειωθούν οι επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους.

Σημειώνεται ότι το 2021, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών είχε αδειοδοτήσει ξανά τη λειτουργία οργανωμένης παραλίας στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, η προσπάθεια εκείνη απέτυχε, καθώς η ΚΕΠ υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία της και να ανακαλέσει το σχέδιο χρήσης λόγω μη εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που είχαν τεθεί για την προστασία του οικοσυστήματος.

Η παραλία της Αργάκας εμπίπτει στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) του Δικτύου Natura 2000 «Περιοχή Πόλις – Γιαλιά» Η περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κύπρο, ενώ καταγράφεται και παρουσία της Πράσινης Χελώνας (Chelonia mydas). Παράλληλα, φιλοξενεί προστατευόμενους αμμοθινικούς οικοτόπους και σπάνια είδη παράκτιας χλωρίδας.

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στον αναπαραγωγικό πληθυσμό των χελωνών και στη φυσική μορφολογία της ακτής, η Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης επιβάλλει μια σειρά από αυστηρούς όρους:

>> Κάθε εντοπιζόμενη φωλιά θαλάσσιας χελώνας θα καλύπτεται αμέσως με ειδικό προστατευτικό κλωβό και σήμανση σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

>> Κατά την περίοδο ωοτοκίας και εκκόλαψης (1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου), η παραλία θα λειτουργεί μόνο κατά τις ώρες της ημέρας (μία ώρα μετά την ανατολή έως μία ώρα πριν τη δύση). Απαγορεύεται αυστηρά ο νυχτερινός φωτισμός και η παραμονή επισκεπτών τη νύχτα, ώστε να αποφευχθεί ο αποπροσανατολισμός των χελωνών και των νεοσσών.

>> Οι 78 εγκεκριμένες ξαπλώστρες πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά τα βράδια. Αντίθετα, οι 39 ομπρέλες θα παραμένουν σε σταθερές βάσεις για να αποφεύγεται η καθημερινή διάνοιξη οπών στην άμμο, η οποία εγκυμονεί κινδύνους καταστροφής κρυμμένων φωλιών.

>> Απαγορεύεται ρητά η χρήση μηχανικών μέσων ή το όργωμα της άμμου για τον καθαρισμό της παραλίας, ο οποίος θα γίνεται αποκλειστικά με το χέρι.

>> Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στις αμμοθίνες. Παράλληλα, τοποθετούνται φυσικά εμπόδια (π.χ. ογκόλιθοι ή ξύλινοι πάσσαλοι) για τον πλήρη αποκλεισμό της εισόδου τροχοφόρων στην παραλία.

>> Απαγορεύονται τα μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ, οι πλωτές ή μόνιμες αποβάθρες και η αγκυροβόληση.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη γνωστοποίηση, οποιοδήποτε πρόσωπο ή τοπική αρχή θεωρεί ότι επηρεάζονται τα νόμιμα συμφέροντά του, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει Ιεραρχική Προσφυγή προς τον Υπουργό Εσωτερικών εντός 30 ημερών από τη σημερινή δημοσίευση.