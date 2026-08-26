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Θέμα για την παραλία της Λάρας θέτει η βουλεύτρια του Κινήματος ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, υποβάλλοντας 10 ερωτήματα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και εγγράφοντας το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Ανάμεσα σε άλλα η κ. Χαραλαμπίδου ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται σήμερα οι περιοχές Natura 2000, το προσωπικό και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται, αλλά και τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων και των παραβάσεων που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον ζητά να μάθει κατά πόσο αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως δορυφορικά δεδομένα και drones, για τον έγκαιρο εντοπισμό παράνομων επεμβάσεων, καθώς και ποια ειδικά μέτρα λαμβάνονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως η Λάρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αυτούσια η επιστολή της Ειρήνης Χαραλαμπίδου:

Μετά από τα πρόσφατα γεγονότα στην παραλία της Λάρας έχει αναδειχθεί η ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων προστασίας και αποτροπής παράνομων η επιβλαβών επεμβάσεων εντός των προστατευόμενων περιοχών. Στην βάση αυτών των δεδομένων έχω αποστείλει 10 ερωτήματα στον Αρμόδιο Υπουργό.

Παράλληλα έχω καταθέσει θέμα προς εγγραφή στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Τα ερωτήματα παρατίθενται αυτούσια:

Με ποιον συγκεκριμένο μηχανισμό πραγματοποιείται σήμερα η συστηματική επίβλεψη και παρακολούθηση των περιοχών Natura 2000;

Ποιες αρμόδιες υπηρεσίες συμμετέχουν και πόσα άτομα απασχολούνται για τον σκοπό αυτό ανά υπηρεσία και επαρχία;

Πόσοι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές Natura 2000 κατά τα έτη 2023, 2024, 2025 και μέχρι σήμερα το 2026, ανά περιοχή και αρμόδια υπηρεσία;

Πόσες παραβάσεις ή παράνομες επεμβάσεις διαπιστώθηκαν κατά την πιο πάνω περίοδο εντός περιοχών Natura 2000 και ποια ήταν η φύση τους, πχ παράνομες οικοδομικές ή άλλες αναπτύξεις, εκχερσώσεις, απορρίψεις αποβλήτων, διάνοιξη δρόμων, επεμβάσεις σε οικοτόπους ή άλλες δραστηριότητες;

Για τις πιο πάνω παραβάσεις, πόσες καταγγελίες, διοικητικές διαδικασίες ή άλλες ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας έγιναν και ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν;

Ποια τεχνικά μέσα χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών; Γίνεται αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων όπως δορυφορικά δεδομένα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή άλλα συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης για τον έγκαιρο εντοπισμό επεμβάσεων;

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την επιτήρηση περιοχών όπως η παραλία της Λάρας όπου ο κίνδυνος παραβιάσεων το καλοκαίρι είναι ψηλός;

Για πόσες περιοχές Natura 2000 εκκρεμούν ακόμη διαχειριστικά σχέδια;

Για ποιες περιοχές έχουν γίνει τα διαχειριστικά σχέδια Natura 2000 και σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα και δράσεις ανά περιοχή;

Υπάρχει μηχανισμός αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών και, εάν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης για τις περιοχές αυτές;

Υπάρχουν περιοχές Natura 2000 για τις οποίες οι αρμόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει υποβάθμιση οικοτόπων ή επιδείνωση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών;

Εάν ναι, ποιες είναι αυτές, ποια είναι τα αίτια της υποβάθμισης και ποια διορθωτικά ή μέτρα αποκατάστασης έχουν ληφθεί ή προγραμματίζονται;

Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την παράνομη ανέγερση ναού στο Κάβο Γκρέκο και ποια μέτρα πήρε το υπουργείο για άρση της παρανομίας;

Υπάρχει προγραμματισμός για ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης και επιβολής της νομοθεσίας στις περιοχές Natura 2000, είτε μέσω πρόσθετου προσωπικού είτε μέσω νέων τεχνολογικών μέσων και συστηματικότερων επιτόπιων ελέγχων, και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;