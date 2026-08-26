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Μια αεροσυνοδός στη Γαλλία κατάφερε να αναγνωριστεί ο καρκίνος του μαστού από τον οποίο προσβλήθηκε ως επαγγελματική ασθένεια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στον τομέα των αερομεταφορών.

Η απόφαση αναγνώρισε ότι η Σοφί Λενό, πρώην αεροσυνοδός της Air France, εργαζόταν συχνά τη νύχτα και είχε εκτεθεί σε παθητικό κάπνισμα. Θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για παρόμοιες αξιώσεις, δήλωσαν η δικηγόρος της και το συνδικάτο CFDT. Το κάπνισμα επιτρεπόταν στις πτήσεις της Air France μέχρι το 2000.

Η Λενό δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ελπίζει πως η νομική της νίκη θα μπορούσε να βοηθήσει άλλες γυναίκες.

«Είναι πραγματικά η πιο θερμή μου ευχή αυτό [η απόφαση] να ανοίξει τον δρόμο για άλλες γυναίκες που μπορεί να μην τολμούσαν μέχρι τώρα», δήλωσε η 59χρονη, η οποία ζει στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο καρκίνος της είναι τώρα σε ύφεση. Ανέφερε στο ΓΠΕ ότι εργάστηκε για την Air France, τον κορυφαίο αερομεταφορέα της χώρας, μεταξύ 1989 και 2019 ως αεροσυνοδός και αργότερα ως ταμίας σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 12.600 ώρες πτήσης, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 6.500 τη νύχτα.

Η απόφαση, που περιήλθε σε γνώση του ΓΠΕ, λήφθηκε από δικαστήριο στην πόλη Μπαγιόν του νοτιοδυτικού Καναδά στις αρχές Ιουλίου και αναγνώρισε την επαγγελματική προέλευση του καρκίνου της Λενό.

Το δικαστήριο τόνισε τον ρόλο της νυχτερινής εργασίας, της έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία και του παθητικού καπνίσματος.

Το δικαστήριο σημείωσε επίσης την απουσία οποιωνδήποτε γενετικών ή παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και θα μπορούσαν διαφορετικά να εξηγήσουν τον καρκίνο.

Δύο περιφερειακές επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών είχαν προηγουμένως καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είχε αποδειχθεί καμία σύνδεση.

Ο καρκίνος του μαστού δεν περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών της Γαλλίας, πράγμα που σημαίνει ότι η αναγνώριση μπορεί να είναι μια μακρά και δύσκολη δοκιμασία για τους ασθενείς.

Η απόφαση θα επιτρέψει στη Λενό να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα.

Η δικηγόρος της, Ελιζαμπέτ Λερού δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Η απόφαση είναι οριστική και δεν έχει ασκηθεί έφεση.

Ορισμένες μελέτες έχουν υποδείξει ότι οι γυναίκες που εργάζονται τακτικά νυχτερινές βάρδιες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Η Air France δήλωσε ότι «δεν ήταν διάδικος στη διαδικασία και δεν έχει ενημερωθεί για το σκεπτικό του δικαστηρίου».

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι «η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα».

Το 2023, μια Γαλλίδα νοσοκόμα που εργαζόταν νυχτερινές βάρδιες για 28 χρόνια και είχε εκτεθεί σε ακτινοβολία πέτυχε να αναγνωριστεί ο καρκίνος του μαστού της ως επαγγελματική ασθένεια.

Με σχεδόν 13.000 θανάτους κάθε χρόνο, ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο θανατηφόρος καρκίνος μεταξύ των γυναικών στη Γαλλία.

ΚΥΠΕ