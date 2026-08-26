Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τα καλά να λέγονται. Δεν είναι και λίγο να φιλοξενεί μια κυπριακή πόλη και ένα δικό μας ακαδημαϊκό ίδρυμα κορυφαία φοιτητικά μυαλά από πανεπιστήμια – θρύλους όπως το Κέιμπριτζ και η Οξφόρδη για προετοιμασία ενόψει παγκόσμιου διαγωνισμού.

Και όμως, αυτό γίνεται στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος όπου πραγματοποιείται ένα ειδικό προπαρασκευαστικό και προσομοιωτικό εργαστήρι που προκειμένου οι κορυφαίοι φοιτητές πληροφορικής να προετοιμαστούν για τον παγκόσμιο διαγωνισμό στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το γεγονός ότι παρέστησαν στην εναρκτήρια τελετή του εργαστηρίου εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, της ΔΕΦΑ και άλλων κρατικών τμημάτων, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται σε παρόμοιες δράσεις.

Ντόρα