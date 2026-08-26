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Τα drones δυστυχώς κυριαρχούν στο πεδίο της μάχης και σπέρνουν τον όλεθρο. Είναι φθηνά και με την κατάλληλη τεχνογνωσία μπορεί να παράγονται καθημερινά κατά χιλιάδες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η Ουκρανία παράγει περίπου 830.000 drones κάθε μήνα, φτάνοντας συνολικά τα 10 εκατομμύρια ετησίως.

Οπόταν η πρωτοβουλία του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς για δημιουργία του εργαστηρίου στο 12ο Τάγμα Τεχνικού, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος.

Α.Π.