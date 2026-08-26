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Ο ΔΗΣΥ ζητά την κατάρτιση συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας εντείνουν τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα οποία ήδη βρίσκονται αντιμέτωπα με την ακρίβεια των τελευταίων ετών.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα προτάσσει, μεταξύ άλλων, επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, περισσότερα φωτοβολταϊκά, αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου, ολοκλήρωση του έργου στο Βασιλικό και ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού. Παράλληλα, εισηγείται μέτρα για τις μεταφορές, την ηλεκτροκίνηση και στοχευμένη εισοδηματική στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.

Ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας ενόψει της ένταξης, από την 1η Ιανουαρίου 2028, των καυσίμων μεταφορών και θέρμανσης στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα ρύπων, ενώ σημειώνει ότι στον συνολικό σχεδιασμό πρέπει να περιλαμβάνεται και ο Great Sea Interconnector (GSI).

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια συνεχίζονται.

Απαιτείται συνολικό πλάνο για το μέλλον

Η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στην ενέργεια πιέζουν ακόμη περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις που βιώνουν τις συνθήκες ακρίβειας των τελευταίων ετών.

Όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει απαιτείται συνολικό σχέδιο με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα:

Τις επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας

Την εγκατάσταση περισσότερων φωτοβολταϊκών με έμφαση στις οικίες ευάλωτων νοικοκυριών και σε μικρές επιχειρήσεις

Την αναβάθμιση του δικτύου για απορρόφηση περισσότερης πράσινης ενέργειας.

Την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου στο Βασιλικό.

⁠Την ενίσχυση του ανταγωνισμού στα πλαίσια της νέας ανταγωνιστικής αγοράς, με προώθηση των ώριμων έργων ΑΠΕ

Καλύτερες δημόσιες μεταφορές με προτεραιότητα στα σχολικά λεωφορεία

Την εισαγωγή σχεδίου απόσυρσης παλαιών οχημάτων με προτεραιότητα στις οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων

Την προώθηση υποδομών φόρτισης και την ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης.

Τη στοχευμένη εισοδηματική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές, που είναι αντιμέτωποι με δυσανάλογο βάρος.

Μάλιστα, από την 1η Ιανουαρίου 2028, τα καύσιμα μεταφορών και θέρμανσης θα ενταχθούν στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα ρύπων. Το πρόσθετο κόστος στις τελικές τιμές των καυσίμων θα είναι πολύ μεγάλο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Κύπρος πρέπει να προετοιμαστεί τώρα.

Στον σχεδιασμό πρέπει να εντάσσεται και ο Great Sea Interconnector που θα συνδέσει την Κύπρο με το ευρωπαϊκό δίκτυο, τερματίζοντας την ενεργειακή απομόνωση, βελτιώνοντας την ασφάλεια της χώρας, μειώνοντας την εξάρτηση από τα υγρά καύσιμα και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό.

Αυτός είναι ο δρόμος: μόνο μέσα από έναν συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά το υψηλό κόστος που πληρώνουν πολίτες και επιχειρήσεις.