Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ανάγκη επιτάχυνσης συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας υπογραμμίζει το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι το ενεργειακό κόστος παραμένει κρίσιμο ζήτημα για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

«Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί διαχρονικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου και ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη στήριξη των νοικοκυριών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα», αναφέρεται.

Το ΚΕΒΕ εκφράζει τη θέση «ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος απαιτεί ένα συνεκτικό πλάνο ενεργειακής πολιτικής με σαφείς προτεραιότητες, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Επισημαίνοντας ότι οι ενεργειακές προκλήσεις συνδέονται με την εξάρτηση της Κύπρου από εισαγόμενα καύσιμα, με το κόστος των εκπομπών ρύπων και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση σημαντικών ενεργειακών έργων, ζητά μία σειρά ενεργειών για αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, ζητά επιτάχυνση της έλευσης και αξιοποίησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, ταχύτερη ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, μείωση των περιορισμών και των περικοπών στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, επιτάχυνση της πλήρους λειτουργίας ενός πραγματικά ανταγωνιστικού μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού, ενίσχυση επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ενεργειακών έργων και έργων ΑΠΕ.

(ΚΥΠΕ/ΕΓ/ΗΦ)