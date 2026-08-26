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Ένας σύγχρονος χώρος εργασίας που ενισχύει τη συνεργασία, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία των ανθρώπων μας.

Η EY Κύπρου μεταφέρθηκε στα νέα της γραφεία στο Landmark Office Tower στη Λευκωσία, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην πορεία της εταιρείας. Η μετακόμιση δεν αποτελεί απλώς αλλαγή διεύθυνσης, αλλά αντανακλά τη διαρκή δέσμευση της EY να επενδύει στους ανθρώπους της και να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη συνεργασία, την καινοτομία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Καθώς ο τρόπος εργασίας εξελίσσεται συνεχώς, η EY αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας χώρων που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών και βοηθούν τις ομάδες να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Τα νέα γραφεία έχουν σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρουν ένα σύγχρονο, ευέλικτο και φιλόξενο περιβάλλον, το οποίο υποστηρίζει τόσο την ατομική εργασία όσο και τη δημιουργική συνεργασία, αναβαθμίζοντας την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων της EY.

Η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου χώρου εργασίας. Με προηγμένες ψηφιακές υποδομές και σύγχρονα εργαλεία, τα γραφεία επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ομάδων, πελατών και του παγκόσμιου δικτύου της EY. Οι δυνατότητες αυτές συμβάλλουν σε πιο αποτελεσματικούς τρόπους εργασίας και ενισχύουν τη συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ένα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η μετακόμιση αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της EY στη βιωσιμότητα. Το Landmark Office Tower ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές και αποδοτικές λύσεις που προάγουν την υπεύθυνη χρήση πόρων και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με τη μετάβαση στα νέα της γραφεία, η EY συνεχίζει να υποστηρίζει έναν πιο βιώσιμο τρόπο εργασίας, δημιουργώντας παράλληλα έναν χώρο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο.

Καθώς η EY Κύπρου συνεχίζει την πορεία της, η μεταφορά στο Landmark Office Tower αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο που ενισχύει τη δέσμευσή της προς τους ανθρώπους της, τους πελάτες της και το μέλλον του επαγγέλματος. Πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο που βασίζεται στις αξίες, την κουλτούρα και τη φιλοδοξία της εταιρείας να δημιουργεί ουσιαστικό και θετικό αντίκτυπο τα επόμενα χρόνια.

Βρείτε την EY Κύπρου:

The Landmark Office Tower, Λεωφόρος Τζον Κέννεντυ 95, 1077 Λευκωσία