Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Λιγότερα περιστατικά, αλλά μεγαλύτερες απώλειες, αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει για την απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο, με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μεταφορές χρημάτων.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν περίπου 14.000 περιστατικά απάτης στις πληρωμές, αριθμός μειωμένος κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Την ίδια ώρα, όμως, η συνολική αξία της απάτης αυξήθηκε κατά 16%, φτάνοντας σχεδόν τα €3,7 εκατ. Με άλλα λόγια, οι απατεώνες χτύπησαν λιγότερες φορές, αλλά τα χτυπήματά τους κόστισαν περισσότερο. Η συνολική εικόνα, πάντως, δεν είναι μόνο αρνητική. Η Κύπρος παραμένει κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης στα ποσοστά απάτης για τα περισσότερα μέσα πληρωμής. Η μεγάλη εξαίρεση είναι οι μεταφορές πιστώσεων σε όρους αξίας. Εκεί, η χώρα εμφανίζει ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό απάτης από την Ευρωζώνη και, κυρίως, ξεχωρίζει για το ύψος των ποσών που χάνονται σε κάθε επιτυχημένο χτύπημα.

Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση αξία δόλιας συναλλαγής μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης: κάθε περιστατικό απάτης μέσω μεταφοράς πίστωσης αντιστοιχούσε, κατά μέσο όρο, σε €6.300. Το ποσό αυτό είναι υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ανέρχεται σε €1.800. Είναι, μάλιστα, υψηλότερο και από τη μέση αξία μιας κανονικής μεταφοράς πίστωσης στην Κύπρο, η οποία διαμορφώνεται στα €4.500.

Οι πληρωμές με κάρτα εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό πεδίο δράσης της απάτης σε αριθμό περιστατικών. Το δεύτερο εξάμηνο του 2025, περίπου 13.000 υποθέσεις -το 93% του συνόλου- αφορούσαν κάρτες. Αντίθετα, ο όγκος των περιστατικών απάτης στα υπόλοιπα μέσα πληρωμής παρέμεινε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, ανερχόμενος συνολικά σε περίπου χίλια περιστατικά.

Αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ, οι πληρωμές με κάρτα αντιπροσώπευσαν το 79% του συνολικού όγκου των περιστατικών απάτης για το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Το μεγαλύτερο μερίδιο περιστατικών απάτης στις πληρωμές με κάρτα στην Κύπρο (93%), έναντι της ζώνης του ευρώ (79%), αντανακλά τη μεγαλύτερη διείσδυση και χρήση καρτών πληρωμής στην Κύπρο, όπως έχει επίσης επισημανθεί σε προηγούμενη ανάλυση της ΚΤΚ.

Η μεγάλη ζημιά, ωστόσο, προήλθε από αλλού. Οι μεταφορές πιστώσεων κόστισαν περίπου €2 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 56% της συνολικής αξίας της απάτης. Οι κάρτες ακολούθησαν με ζημιές €1,6 εκατ. ή 43% του συνόλου. Η διαφορά είναι χαρακτηριστική: οι απάτες με κάρτες είναι πολύ περισσότερες, αλλά οι απάτες μέσω μεταφοράς χρημάτων είναι εκείνες που, κατά κανόνα, «χτυπούν» μεγαλύτερα ποσά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, στη ζώνη του ευρώ τα περιστατικά απάτης στις πληρωμές που αφορούσαν μεταφορές πιστώσεων αντιπροσώπευσαν το 65% της συνολικής αξίας των περιστατικών απάτης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ενώ οι πληρωμές με κάρτα αντιστοιχούσαν στο 28% της συνολικής αξίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεταφορές πιστώσεων έχουν δυσανάλογα μεγάλη συμβολή στη συνολική αξία των περιστατικών απάτης σε σχέση με τη συχνότητα εμφάνισής τους, τόσο στην Κύπρο, όσο και στη ζώνη του ευρώ.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ποιος τελικά πληρώνει τη ζημιά. Στις μεταφορές πιστώσεων, οι απώλειες από την απάτη επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους ίδιους τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών- δηλαδή πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις λεγόμενες απάτες χειραγώγησης του πληρωτή: περιπτώσεις στις οποίες ο δράστης καταφέρνει να εξαπατήσει το θύμα ώστε να δώσει το ίδιο την εντολή για τη μεταφορά των χρημάτων. Πρόκειται για τη συχνότερη μορφή απάτης στις μεταφορές πιστώσεων, γεγονός που δείχνει ότι η τεχνολογική ασφάλεια από μόνη της δεν αρκεί όταν ο απατεώνας καταφέρνει να πείσει τον ίδιο τον χρήστη να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή.