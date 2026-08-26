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Η λύση του κυπριακού είναι το μέγα ζητούμενο για όλους. Άλλοι ικανοποιούνται με την όποια λύση και άλλοι υποστηρίζουν, ότι δεν πρέπει να απορρίψουμε λύση που θα μας προτείνουν τα Ηνωμένα Έθνη, έστω κι αν αυτή έχει αδυναμίες και παρουσιάζει προβλήματα.

Όταν κάποιος εκφράζει άποψη για τη λύση, που δεν αποτελεί συνθηκολόγηση, τότε του υποβάλλουν ερώτηση. Εσύ τι προτείνεις, για να τερματιστεί η κατοχή και οι κίνδυνοί της; Για τούτο θα πω την άποψή μου με σαφήνεια.

Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί λύση, εκτός αν συνθηκολογήσουμε με άτακτη υποχώρηση. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε πια να απορρίψουμε τη ΔΔΟ, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στα ψηφίσματα του Σ.Α. Αν την απορρίψουμε, απλώς θα βρεθούμε σε πολύ πιο δύσκολη θέση και θα δώσουμε την ευκαιρία στη διεφθαρμένη ηγεσία του ΟΗΕ και της Ε.Ε. να μας επιρρίψουν όλη την ευθύνη και να τους λύσουμε τα χέρια για παραχωρήσεις προς την Τουρκία και το παράνομο τουρκοκυπριακό κράτος. Δεν υποστηρίζω τη ΔΔΟ, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε αλλαγή και να θέσουμε την ουσία την Κυπριακού, επειδή απλώς θα βρεθούμε σε χειρότερη θέση.

Αν κάποτε εξευρεθεί λύση, αυτή θα είναι λύση ΔΔΟ. Αυτό δεν το καθορίζουν μόνο τα ψηφίσματα του Σ.Α. Την καθορίζει και η πραγματικότητα επί του εδάφους, όπως αυτή δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 1974, όταν η Τουρκία κατέλαβε μεγάλο μέρος της Κύπρου και απαιτούσε κατάργηση της Κ.Δ. ομοσπονδία δυο κρατών. Φυσικά το επακόλουθο θα ήταν η Κύπρος να γίνει προσωρινά τουρκικό προτεκτοράτο και αργότερα να έχει την τύχη της Αλεξανδρέττας, αν συνθηκολογούσαμε στη Γενεύη.

Ευτυχώς τον Αύγουστο του 1974 η κυπριακή αντιπροσωπία στη διάσκεψη της Γενεύης απέρριψε την απαίτηση της Τουρκίας για κατάργηση της Κ.Δ. και αποδοχή της τουρκικής κυριαρχίας στο 36% του εδάφους της. Ευτυχώς ο Γλαύκος Κληρίδης, μέσα σε εκείνο το απύθμενο χάος της κατοχής και του πολέμου. που εμείς που το ζήσαμε ξέρουμε πόσο άσχημη ήταν η θέση μας, βρήκε το θάρρος να αντισταθεί και να αρνηθεί. Η Τουρκία τότε με τη δεύτερη φάση της εισβολής, κατέλαβε τα εδάφη που ζητούσε και εκδίωξε τον ελληνικό πληθυσμό από αυτά.

Κάποιος θα πει ότι τώρα τα πράγματα είναι χειρότερα στην κατεχόμενη περιοχή. Ναι, αλλά η Τουρκία δεν πέτυχε τον σημαντικότερο στόχο της. Την κατάργηση της Κ.Δ. Η Κ.Δ., που από τότε τη θεωρεί εκλιπούσα, είναι το μόνο νόμιμα αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο και από το 2004 είναι και ισότιμο μέλος της Ε.Ε. Αυτή η ιδιότητα είναι το μεγάλο αγκάθι στο μάτι της Τουρκίας, που αδυνατεί να πραγματοποιήσει το τελευταίο της στόχο.

Είπα στην αρχή, ότι προσωπικά δεν πιστεύω, ότι θα εξευρεθεί λύση. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει τα δικαιώματα και τα υπερπρονόμια των Τουρκοκυπρίων, αλλά να εξασφαλίσει τους στρατηγικούς της στόχους. Δεν πρόκειται να αποδεχθεί αποχώρηση των στρατευμάτων της και μετεξέλιξη της Κ.Δ. Επιδιώκει κατάργηση της Κ.Δ., που σήμερα αποτελεί και έδαφος της Ε.Ε.

Αλλά και την καλύτερη λύση ΔΔΟ να πετύχουμε και διασφαλίσουμε όλα τα ανθρώπινα μας δικαιώματα, η διχοτόμηση δεν θα καταργηθεί, αλλά θα νομιμοποιηθεί. Είναι κανένας που πιστεύει, ότι τα δύο συνιστώντα κράτη δεν θα είναι νομιμοποίηση και μονιμοποίηση της διχοτόμησης;

Για να μη θεωρηθεί ότι είναι εναντίον της λύσης, θέλω να δηλώσω τούτο. Η οικογένειά μου είναι εκτοπισμένη από την Αμμόχωστο. Το σπίτι μας βρίσκεται στις παρυφές της Αμμοχώστου προς τη Δερύνεια. Η γειτονιά μας σίγουρα θα ανήκει στο ελληνοκυπριακό ομόσπονδο κρατίδιο της ΔΔΟ και θα έχω μεγάλες πιθανότητες να απαιτήσω την ιδιοκτησία του σπιτιού μου από τον σημερινό χρήστη. Αλλά το θέμα δεν είναι τι θα γίνει με το σπίτι μας. Το θέμα είναι το μέλλον παιδιών, των εγγονιών μας και του Ελληνισμού της Κύπρου. Δεν θέλω να είμαστε η τελευταία γενιά των Ελλήνων στην Κύπρο. Και μια απαράδεκτη λύση εκεί θα μας οδηγήσει.

Η Κ.Δ. δεν είναι για ξεπούλημα. Αποτελεί την ανίκητη έπαλξη του αγώνα μας.