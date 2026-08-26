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Λίγο η καλοκαιρινή ραστώνη και λίγο η κακή συνήθεια της τελευταίας στιγμής, αναμένεται να οδηγήσουν και πάλι εκατοντάδες φορολογουμένους να τρέχουν την υστάτη για να υποβάλουν τις δηλώσεις εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2025.

Μέχρι στιγμής, μόλις το 24,6% των φορολογουμένων έχει προχωρήσει στην οριστική υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων. Υπενθυμίζεται πως η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος άρχισε στα μέσα Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, από τους 337,4 χιλιάδες φορολογουμένους που υπέβαλαν την προηγούμενη χρονιά δηλώσεις εισοδήματος, για το φορολογικό έτος 2025 έχουν υποβάλει οριστικά τις δηλώσεις τους 83.190. Από αυτούς, οι 76 χιλ. είναι μισθωτοί και οι 7.190 αυτοεργοδοτούμενοι. Επίσης, άλλοι 15.280 φορολογούμενοι έχουν θέσει τις φορολογικές τους δηλώσεις σε προσωρινή παραλαβή, εκ των οποίων οι 13.640 είναι μισθωτοί και οι 1.640 αυτοεργοδοτούμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων που έχουν επεξεργαστεί τις φορολογικές τους δηλώσεις ανέρχεται σε 98.470, εκ των οποίων οι 89.640 είναι μισθωτοί και οι 8.830 αυτοεργοδοτούμενοι. Συνεπώς, περίπου το 28,7% έχει επεξεργαστεί, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, τη δήλωση μισθωτού ή αυτοεργοδοτούμενου για το 2025.

Διευρύνεται η φορολογική βάση

Πέρσι και συγκεκριμένα για το φορολογικό έτος 2024, ο συνολικός αριθμός των φορολογικών δηλώσεων ατόμου χωρίς λογαριασμό που έτυχαν επεξεργασίας είχε ανέλθει στις 342,6 χιλιάδες. Από αυτές, οι 337,4 χιλιάδες δηλώσεις εισοδήματος είχαν υποβληθεί οριστικά. Συνεπώς, 5,2 χιλιάδες φορολογούμενοι έπρεπε να επιβαρυνθούν με χρηματική κύρωση ύψους €100. Για το φορολογικό έτος 2025 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ελαφρώς ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν, λόγω της συνεχούς διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

Έφορος: Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή

Ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, απηύθυνε έκκληση στους φορολογουμένους να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Μάλιστα, τους κάλεσε να μην περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή, ώστε να μην επηρεαστεί το μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Φορολογίας.

Υπενθύμισε, παράλληλα, πως η προσωρινή τοποθέτηση των δηλώσεων εισοδήματος δεν συνεπάγεται και οριστική υποβολή, τονίζοντας πως όσοι δεν συμμορφωθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Υπενθυμίζεται πως, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, το πρόστιμο για τη μη υποβολή της φορολογικής δήλωσης έχει αυξηθεί στα €150. Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το 2025 έχουν όσοι διαθέτουν εισοδήματα πέραν των €19.500.

Τελευταία φορά μέσω TAXISnet

Αξίζει να σημειωθεί πως και φέτος οι φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2025 θα υποβληθούν μέσω του υφιστάμενου συστήματος TAXISnet, ενώ η διαδικασία συμπλήρωσης των δηλώσεων παραμένει η ίδια με τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι η τελευταία φορά που οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του TAXISnet, καθώς από του χρόνου και συγκεκριμένα για το φορολογικό έτος 2026, θα υποβάλλονται μέσω του νέου συστήματος Tax For All.

Πέραν της αλλαγής της διαδικασίας, στις δηλώσεις για το επόμενο φορολογικό έτος θα περιλαμβάνονται όλες οι πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης, δηλαδή φορολογικές εκπτώσεις, αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες και αύξηση του αφορολόγητου στις €22 χιλ.