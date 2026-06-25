Νέα καταγγελία δέχθηκε σήμερα η Αστυνομία, σχετικά με διαδικτυακή απάτη, που αφορά σε ηλεκτρονικό μήνυμα με αποστολέα δήθεν το Τμήμα Φορολογίας.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, πολίτης έλαβε σήμερα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail), στο οποίο αναφερόταν ότι, για σκοπούς επιστροφής φόρου από το Τμήμα Φορολογίας, θα έπρεπε να γίνει επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων, μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου – link – που περιλαμβανόταν στο μήνυμα. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος οδηγούσε σε πλαστή ιστοσελίδα που ομοίαζε με τη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος Φορολογίας.
Ο παραπονούμενος αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και ειδοποίησε την Αστυνομία πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια.
Την υπόθεση απάτης διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.
Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις πιο κάτω συστάσεις:
- Καμία φορολογική ή άλλη Κρατική Αρχή αποστέλλει μηνύματα ζητώντας κωδικούς και άλλα τραπεζικά στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που λάβετε παρόμοιο μήνυμα, αγνοήστε το και διαγράψτε το άμεσα.
- Μην κοινοποιείτε ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω e–mail ή μέσω άγνωστων ιστοσελίδων.
- Μην συμπληρώνετε στοιχεία σε ιστοσελίδες που δεν είναι οι επίσημες κρατικών οργανισμών. Να ελέγχετε πάντα την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποστολέα ενός μηνύματος και την αυθεντικότητα των ηλεκτρονικών συνδέσμων που περιλαμβάνει, πριν επιλέξετε τον σύνδεσμο.
- Να ενημερώνεστε μόνο από επίσημες Κρατικές πηγές. Οι πολίτες μπορούν να επαληθεύουν την ταυτότητα των ατόμων που τους καλούν, επικοινωνώντας μέσω των επίσημων καναλιών των Υπηρεσιών που τα εν λόγω άτομα αναφέρουν ότι εκπροσωπούν.
- Να χρησιμοποιείτε ασφάλεια δύο παραγόντων για τους ηλεκτρονικούς σας λογαριασμούς.
- Σε περίπτωση που δηλώθηκαν στους δράστες οποιαδήποτε τραπεζικά δεδομένα κατά τη διάρκεια τέτοιας απάτης, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ το Τραπεζικό του ίδρυμα για αποφυγή ανεπιθύμητης χρήσης των δεδομένων του και των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του και να υποβάλλει σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.