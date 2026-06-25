«Φορτωμένοι» με χρυσαφικά και ρολόγια εντοπίστηκαν τρεις ύποπτοι στη Λεμεσό, οι οποίοι φέρονται να αδυνατούσαν να δώσουν πειστικές εξηγήσεις για την προέλευσή τους. Μέλη του ΟΠΕ χειροπέδες στους τρεις, ενώ μέρος των αντικειμένων αναγνωρίστηκε από γυναίκα – θύμα διάρρηξης κατοικίας.

Οι τρεις οδηγήθηκαν σήμερα (25/6) στο Δικαστήριο Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο πέντε ημερών, σε σχέση με αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχή περιουσίας, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλεπταποδοχή.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού μετέβησαν σε περιοχή όπου διαμένει καταζητούμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο έρευνας για τον εντοπισμό του σε υπόθεση κλεπταποδοχής. Στο σημείο εντοπίστηκε 26χρονος, ο οποίος εξήλθε από την οικία του καταζητούμενου προσώπου και στη συνέχεια εισήλθε σε όχημα που οδηγούσε 39χρονος, με συνοδηγό 26χρονη.

Τα μέλη της Αστυνομίας προσέγγισαν το όχημα και ζήτησαν εξηγήσεις από τους υπόπτους για την παρουσία τους στο σημείο. Ο 26χρονος ανέφερε ότι είχαν μεταβεί εκεί για να πωλήσουν αντικείμενα, επιδεικνύοντας στους αστυνομικούς δύο ρολόγια χειρός, τρία ρολόγια τσέπης με αλυσίδα, καθώς και ένα σακουλάκι που περιείχε διάφορα κοσμήματα.

Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν από την Αστυνομία, ενώ οι τρεις ύποπτοι δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την κατοχή τους και συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για συνέχιση των εξετάσεων.

Ανακρινόμενος, ο 39χρονος ανέφερε ότι τα χρυσαφικά δεν του ανήκουν και ισχυρίστηκε ότι του τα παρέδωσε συγκεκριμένο πρόσωπο, χωρίς να γνωρίζει την προέλευσή τους. Πρόσθεσε ότι παρέλαβε τους άλλους δύο υπόπτους και ότι όλοι μαζί μετέβησαν στην οικία του καταζητούμενου με σκοπό να πωλήσουν τα αντικείμενα και να εξασφαλίσουν χρήματα.

Η 26χρονη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με τα χρυσαφικά, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς του 39χρονου. Από την πλευρά του, ο 26χρονος ανέφερε ότι παρέλαβε τα χρυσαφικά και μετέβη στην οικία του καταζητούμενου προσώπου με σκοπό να τα πωλήσει, ωστόσο εκείνος δεν επιθυμούσε να τα αγοράσει.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί μετέβη στην Αστυνομία γυναίκα, ιδιοκτήτρια οικίας στη Μέσα Γειτονιά, η οποία είχε καταγγείλει διάρρηξη της κατοικίας της στις 18 Ιουνίου. Αφού της επιδείχθηκαν τα ανευρεθέντα αντικείμενα, αναγνώρισε ως δικά της τα τρία ρολόγια τσέπης.

Η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο τα χρυσαφικά και τα υπόλοιπα αντικείμενα που εντοπίστηκαν να αποτελούν προϊόν διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν το τελευταίο διάστημα.