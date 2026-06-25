Ο καταρτισμός της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ και κατ’ επέκταση, η ανάδειξη της νέας της ηγεσίας έχει ολοκληρωθεί, με το αποτέλεσμα να είναι ξεκάθαρο. Τέσσερις κινήσεις (Προοδευτική, ΔΗΚΙ, ΑΦΕΚ και Νέα Κίνηση) συνεργάστηκαν, αξιοποιώντας τις έδρες τους –11 στο σύνολο– και προχώρησαν στον καταρτισμό λαμβάνοντας τις καίριες θέσεις της ηγεσίας της οργάνωσης των καθηγητών για την επόμενη τριετία.

Και όλα αυτά, αφήνοντας εκτός την Αλλαγή, η οποία διατήρησε στις πρόσφατες εκλογές το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της (46,1%) και τις δέκα της έδρες, οι οποίες ωστόσο, δεν είναι αρκετές για να καταρτίσει αυτόνομα τη Γραμματεία. Έτσι, η Αλλαγή αποχαιρέτησε τις ανώτατες θέσεις της ηγεσίας, ενώ ο νέος πρόεδρος και ο νέος γενικός γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Ανδρέας Μαυράτσας αντίστοιχα, έπιασαν ήδη δουλειά, καθώς σήμερα λίγο μετά την ολοκλήρωση του καταρτισμού, συμμετείχαν σε σύσκεψη στο υπουργείο Παιδείας για θέμα που αφορά αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι η επόμενη μέρα βρίσκει την ΟΕΛΜΕΚ να έχει ενώπιον της δύο βασικά ζητήματα. Το σύστημα διορισμού και το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Για το πρώτο, ανέφερε ότι οι στόχοι της οργάνωσης είναι δύο. Ο πρώτος, να μη θυματοποιηθεί κανένας εκπαιδευτικός και ο δεύτερος, να διασφαλιστεί η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσια σχολεία. Για το θέμα της αξιολόγησης, καθώς το νέο σύστημα έχει ήδη ψηφιστεί, ο νέος πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ επεσήμανε ότι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η οργάνωση είναι μέσω των επιτροπών που λειτουργούν για την εφαρμογή του, να πετύχει βελτιώσεις σε στρεβλώσεις που παρατηρούνται.

Επίσης, ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε και στην εικόνα της ΟΕΛΜΕΚ, τονίζοντας πως στόχος είναι η βελτίωση της δημόσιας εικόνας της αλλά και η προβολή του σημαντικού έργου που παράγει το δημόσιο σχολείο.

Σε ένα πρώτο σχόλιο του ο κ. Μαυράτσας, έδωσε το στίγμα για μια δυναμική ΟΕΛΜΕΚ, η οποία θα αποτελεί σοβαρό συνομιλητή, με απώτερο στόχο της πάντα, τη διασφάλιση του καλώς νοούμενου συμφέροντος του δημόσιου σχολείου.

«Η ΟΕΛΜΕΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί με αποφασιστικότητα και δυναμικότητα, δεν θα είναι ούτε χειροκροτητής, ούτε αρνητής αλλά σοβαρός συνομιλητής, εξακολουθώντας να έχει στο επίκεντρο της τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και το δημόσιο σχολείο. Έχουμε τώρα ενώπιον μας σημαντικά ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε, ένα από αυτά και το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών. Η ΟΕΛΜΕΚ περιμένει τις προτάσεις, να τις μελετήσει, να καταθέσει τις θέσεις της τεκμηριωμένα και να τοποθετηθεί»., ανέφερε ο κ. Μαυράτσας.

Δημήτρης Ταλιαδώρος: Απέκλεισαν την Αλλαγή αγνοώντας το ήμισυ του καθηγητικού κόσμου

Ιδιαίτερα καυστικός εμφανίστηκε ο μέχρι πρότινοςπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος (από την Αλλαγή), σχετικά με το κοινό μέτωπο των τεσσάρων κινήσεων, οι οποίες προχώρησαν στον καταρτισμό της νέας Γραμματείας.

Όπως δήλωσε στο philenews ο κ. Ταλιαδώρος, στόχος των τεσσάρων κινήσεων ήταν ο αποκλεισμός της Αλλαγής, κάτι που καταδεικνύει ότι αγνοήθηκε η βούληση του 46% (σχεδόν το ήμισυ) του καθηγητικού κόσμου.

«Οφείλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στη νέα ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, αλλά δεν μπορούμε να παραλείψουμε να σχολιάσουμε το γεγονός ότι απέκλεισαν από την ανώτατη ηγεσία της οργάνωσης το 46% του καθηγητικού κόσμου. Περίπου το ήμισυ των καθηγητών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταλιαδώρος, προσθέτοντας πως «τέσσερις ετερόκλητες κινήσεις συνεργάστηκαν με στόχο να αποκλείσουν την Αλλαγή από την ηγεσία της οργάνωσης».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «αυτό δεν θα καταστεί δυνατόν, καθώς δεν θα ανακοπεί η ανοδική πορεία της Αλλαγής, αντιθέτως θα εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η Αλλαγή πρέπει να επιδιώξει την αυτοδυναμία».

Ερωτηθείς για τα ζητήματα που έχει ενώπιον της η νέα ηγεσία, ο κ. Ταλιαδώρος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ετερόκλητη αυτή συμμαχία θα κληθεί να διαχειριστεί δύο εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα της εκπαίδευσης: Το νέο σύστημα διορισμού και την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών».