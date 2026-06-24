Δύο βασικά θέματα έχουν περιληφθεί στην αυριανή ατζέντα της πρώτης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ, όπως αυτή έχει προκύψει από τα αποτελέσματα των εκλογών της 9ης Ιουνίου. Οι 180 νέοι αντιπρόσωποι θα συνέλθουν αύριο το πρωί, στα γραφεία της οργάνωσης των καθηγητών στη Λευκωσία, όπου θα τους παρουσιαστούν η έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, αλλά και για να εκλέξουν τα 21 μέλη του νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) της ΟΕΛΜΕΚ για την επόμενη τριετία.

Αυτό θεωρείται και το «εύκολο» κομμάτι της διαδικασίας, καθώς οι κινήσεις της ΟΕΛΜΕΚ αναλόγως του αριθμού των εδρών που έχουν εξασφαλίσει, θα ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο ΚΔΣ.

Το πιο «δύσκολο» κομμάτι είναι αυτό που θα ακολουθήσει και αφορά στον καταρτισμό της εφταμελούς Γραμματείας, η οποία αποτελεί την ηγεσία της οργάνωσης. Πρόκειται για μια διαδικασία που συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, μόλις ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία κάθε τρία χρόνια, κι αυτό διότι, ο καταρτισμός απαιτεί πλειοψηφία. Επομένως, εάν μία Κίνηση δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία με 11 έδρες, τότε από μόνη της δεν μπορεί να καταρτίσει Γραμματεία.