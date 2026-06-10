Την πρωτιά και μάλιστα με το υψηλό ποσοστό που είχε και στις τελευταίες εκλογές του 2023, διατήρησε η Αλλαγή στις εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ. Με 46,10% σε σχέση με το 46,6% του 2023, η Αλλαγή διατηρεί την πρώτη θέση κατάταξης ανάμεσα στις Κινήσεις των καθηγητών, καθώς και τις 10 έδρες που ήδη κατείχε.

Ακολουθεί η Προοδευτική η οποία αύξησε το ποσοστό της στο 28,56%, εξασφαλίζοντας μία ακόμη έδρα, έχοντας τώρα στο σύνολο έξι έδρες.

Η ΔΗΚΙ παρέμεινε στις τρεις έδρες με ποσοστό της τάξης του 12,87%.

Η νέα Κίνηση Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών (ΑΦΕΚ), με το καλημέρα στις εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ, εξασφάλισε ποσοστό 7,01% και μία έδρα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) της οργάνωσης, εκτοπίζοντας τη Νέα Κίνηση από την τέταρτη θέση. Η Νέα Κίνηση εξασφάλισε ποσοστό 5,46% και απώλεσε μία έδρα, επομένως θα συμμετάσχει στο ΚΔΣ για την επόμενη τριετία με μία έδρα.